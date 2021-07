Daniel Cajal e o cantor Vitor Kley gravam vídeo juntos na Praia Brava, SC

Videomaker famoso e cantor catarinense mostram as belezas de praias que são pontos turísticos.

O estilo de vida na Praia Brava, no badalado litoral catarinense, é o foco de uma das últimas produções de que participou o videomaker Daniel Cajal. Desta vez, ele não atuou atrás das câmeras, mas em frente. Ele e a esposa, a arquiteta Agata Cipriani, foram convidados para mostrar as belezas e atrações do lugar junto do cantor Vitor Kley, também catarinense. A produção é da CN Empreendimentos. As belezas naturais, esportes, com destaque para o surfe e boa gastronomia compõem o cenário. “Para mim foi uma honra e um desafio, estar na frente das câmeras. É uma experiencia diferente, pois além de atuar, também tinha a preocupação por trás das câmeras, pois minha produtora estava assinando a produção do filme”, revela Daniel Cajal. O litoral de Santa Catarina é muito procurado por turistas de todo o Brasil, em especial dos estados vizinhos, e por viajantes de outros países, como a Argentina. O estado se destaca pelas belezas naturais e pelas ondas, que atraem surfistas.

Quem é Daniel Cajal

Daniel Cajal é videomaker e atua atrás e em frente às câmeras. Apresentador do programa Inline, sobre patinação, veiculado na Play TV, também já participou de produções do canal Multishow. Em 2010, foi um dos protagonistas do programa Outros Lugares, em que rodaram o Brasil praticando esportes radicais, ele rodou 8 mil km em 1 mês. Um ano depois, ele participou do reality show Impacto Zero, exibido também no Multishow. Ele se prepara agora para estrear no Canal B, da Sky, onde terá um programa sobre produção audiovisual, na qual ensinará sua especialidade: a criação de vídeos sobre viagens e esportes radicais.

Cajal é embaixador oficial no Brasil da GoPro. Já foi patinador profissional, inclusive disputou competições internacionais, como o X-Games. Hoje é paraquedista e um ícone em imagens desta modalidade. Em 2021, ele foi o responsável pela captação de imagens do “arco e flecha humano”, em que o paraquedista Luigi Cani foi lançado do alto de um prédio em Balneário Camboriú, Santa Catarina, as imagens rodaram o Brasil e o mundo. Nas redes sociais, ensina seus milhares de seguidores sobre a produção de vídeos com diversos aparelhos, sendo a GoPro sua favorita. Ainda é dono da produtora Milkie Studios, que tem clientes como Subway, Samsung, Sky e Rock In Rio. Daniel viaja por diversos países para suas produções, tanto à frente de sua produtora, quanto para as melhores imagens em suas aventuras esportivas. É um influencer e professor de futuros videomakers.