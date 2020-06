Day e Lara lançam "Tantão Assim", primeira faixa do EP "O Que Rola no Rolê"

Música já está disponível em todos as plataformas digitais e YouTube

Há quatro anos na estrada como dupla, Day & Lara comemoram o sucesso a cada novo projeto, e dessa vez não seria diferente. Para esta nova fase da carreira, as amigas estreiam a música “Tantão Assim”, composição assinada por Day, Lara, Waleria Leão e Diego Barão, em todas as plataformas digitais, com distribuição Warner Music Brasil, chega acomapanhada de clipe inédito. A faixa é a primeira amostra da dupla ao público, tanto de áudio, quanto de vídeo, para o novo EP da carreira das artistas, “O Que Rola No Rolê”, com estreia prevista para 12h.

“‘Tantão Assim’ é mais uma forma de falar de amor. Em todos os projetos da nossa carreira compomos e cantamos músicas românticas. Essa, em especial, pode resumir num gesto, de braços abertos, o tamanho do seu amor por quem você ama. ‘Tantão Assim’ é o tamanho do que não pode ser medido, apenas sentido!”, comentou Day.

Gravado em uma boate de Goiânia, antes do período de isolamento social e quarentena, por conta do COVID-19, “O Que Rola no Rolê” traz seis músicas inéditas e para todos os gostos. Day & Lara garantem ao projeto canções que prometem conquistar todos os tipos de público, aqueles que querem curtir a solteirice, mas também para os corações apaixonados.

“‘O Que Rola No Rolê’ tem de tudo um pouco. Tem música para quem quer curtir, se livrar do ex, para quem tá apaixonado, para quem ta sofrendo e para aqueles que gostam de tomar uma. Estamos ansiosas para lançar todas as músicas, as pessoas vão poder escolher uma música para cada rolê, bem no estilo Day e Lara de ser”, celebra Lara sobre o projeto.

Em momentos de isolamento social, com restrições de circulação e, principalmente, de contato com pessoas que amamos, “Tantão Assim” é uma forma de levar e sentir amor. “Você poder se olhar no espelho, abrir os braços e dizer que te ama tantão assim! Poder demonstrar esse sentimento para quem você ama e sente mais falta nesse momento. Queríamos fazer uma música que não fosse transmitida apenas por palavras, mas com um gesto de abrir os braços, que curiosamente é o que fazemos quando abraçamos”, finaliza Day.