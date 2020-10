Day e Lara misturam ritmos em novo projeto

"Pisanejo" conta com 19 faixas de versões de piseiro com sertanejo

A dupla Day e Lara, que completou recentemente 4 anos de carreira, acaba de lançar o novo projeto intitulado Pisanejo.

O cd promocional completo, que foi lançado na plataforma "Sua Música", conta com 19 faixas, dentre elas versões de 'Blinding Lights' do cantor The Weekend e 'Me Gusta' de Anitta, ambas escritas pelas sertanejas. Não ficaram de fora os sucessos da dupla 'Até Ex Dúvida', 'Digitando', 'Tantão Assim e 'Meu Coração Não Chora Urra' com participação de Gusttavo Lima, todas com uma versões adaptadas.

As músicas 'Coração está em pedaços' de Zezé di Camargo e Luciano, e 'Se é amor não sei' da dupla Cleiton e Camargo, também ganharam versões com essa mistura musical que só Day e Lara sabem fazer.

"O sertanejo sempre teve essa mania de abraçar todos os ritmos e estilos. Pensando nisto, juntamos o que é novo com o que é tradicional, o nordeste com todo o restante do país em um só lugar." - diz Day

As inspirações para o álbum Pisanejo veio atráves das viagens da dupla onde se aprofundam em culturas diferentes para compor, conhecer novos lugares, estilos, pessoas e sotaques. Usando a estrada como um laboratório musical, a goiânia e a mineira pisaram recentemenrte em solo nordestino e se apaixonaram pela tradicional 'pisadinha', o que as levou à mistura que deu certo.

"No rolê de Day e Lara também rola piseiro, que junto com o sertanejo, virou o PISANEJO. É moda e modão pra tocar no coração e no paredão!" - declara Lara.

Ouça: https://www.suamusica.com.br/DayeLara

PISANEJO

1.DOEU EM MIM (versão blinding lights)

2.ME GUSTA (versão Anitta)

3.OH JULIANA

4.SEXTOU

5.TOMA

6.ATÉ EX DUVIDA

7.BASTA VOCÊ ME LIGAR

8.TANTÃO ASSIM

9.NEGA

10.CORAÇÃO ESTÁ EM PEDAÇOS

11.SE É AMOR NÃO SEI

12.MEU CORAÇÃO NÃO CHORA URRA (feat Gusttavo Lima)

13.DIGITANDO

14.ROMANCE DESAPEGADO

15.SÓ VOCE

16.RAPARIGA COM ORGULHO

17.TALARICA

18.TUTS TUTS