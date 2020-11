De um Filho, De um Cego revela EP “Andorinha” e completa novo álbum de duas partes

Trabalho é a segunda metade do álbum “Mente Andorinha”

O quarteto paranaense De um Filho, De um Cego alça voos mais altos com o EP “Andorinha”, abarcando novas sonoridades e influências. A novidade se soma a “Mente”, lançado em 2019, e as duas metades formam o disco cheio “Mente Andorinha”. Sintonizando de Sá e Guarabyra e Clube da Esquina ao grunge e ao indie, o grupo solidifica uma identidade sonora construída ao longo de pouco mais de seis anos de banda. O novo volume está disponível nas principais plataformas de streaming.

Ouça “Andorinha”: https://smarturl.it/Andorinha

O disco duplo “Mente Andorinha” fecha um ciclo ao reunir as faixas de ambos os momentos do trabalho. A ideia era criar uma estética e uma musicalidade ímpares em cada metade, indo do mais sóbrio e leve ao mais denso. A música setentista brasileira se encontra com o rock moderno, refletindo um amadurecimento da proposta para De um Filho, De um Cego ao buscar novas sonoridades e fortalecer os vínculos com sons regionais que estão no DNA do projeto.

“Isso permitiu que a gente pudesse dar vazão pra todas as referências e sonoridades que a gente queria explorar no nosso som, e ainda assim construir algo coeso. O ‘Mente Andorinha’ é um resultado natural da nossa vontade de quebrar a rotina, de parar pra respirar, de digerir o que acontece em volta e aprender a fazer isso com a vida maluca que a gente vive”, reflete a banda.

“Andorinha” é a metade mais voltada para as raízes do grupo. Elementos que já povoavam as canções de De um Filho, De um Cego surgem mais provocantes, menos tímidos, e foram amplificados por um processo mais colaborativo com mixagem de JR Tostói e masterização de Carlos Freitas. O EP foi antecipado pelo single “Sibipiruna”.

Com pouco mais de 10 anos de história, a banda formada por Lucas Waricoda (vocal e guitarra), Galego Teixeira (guitarra), Guilherme Nascimento (baixo) e Pedro Dutra (bateria) surgiu como um diário e se tornou um livro aberto sobre seus integrantes. Misturando vertentes do rock com harmonias e ritmos brasileiros, o quarteto - que hoje vê no cotidiano sua maior inspiração - surgiu de modo despretensioso como um projeto solo de Waricoda. Após dois EPs solo e a coletânea “Simplicidade”, de 2014, eles se consolidaram como banda com seu primeiro disco de inéditas “Outros Verões” (2016) e pegaram a estrada.

Agora, “Mente Andorinha” vem para somar a essa discografia. “Estamos bem animados com o trabalho que, na nossa opinião, consolida a identidade da nossa banda e do nosso som, que é sincerão, tanto na mensagem quanto nas referências”, resume Lucas.