Dennis lança primeira faixa de DVD inédito com participação de Gusttavo Lima

Projeto gravado no berço do sertanejo traz grandes nomes da música e o single “Lágrima por lágrima” dá início a uma série de lançamentos

Inédito e inovador! Vem aí mais um grande projeto de Dennis. Considerado o maior produtor e DJ de funk do mundo, o artista lança, nessa quinta-feira (5) em todas plataformas, o áudio do primeiro single de seu DVD inédito, gravado em Goiânia, no início de julho. “Lágrima por lágrima”, faixa que conta com a participação de Gusttavo Lima, também traz videoclipe – disponível no canal do Youtube do artista, dia 6 a partir das 12h. Confira aqui: https://www.youtube.com/watch?v=_o0QTtLHIJU

Composta pelos parceiros Cantini / Leandro Rojas / Fred Liel / Marco Esteves / DENNIS, o single vem com o objetivo de apresentar o projeto “O Impossível” ao público. “Um dos primeiros nomes que me veio a cabeça foi o do embaixador, já que ele é um dos principais nomes do sertanejo hoje e, há muito tempo, está no game, se reinventando. É um artista que admiro muito, não só como cantor, mas como pessoa também. Ele tem uma história linda e tem um talento indiscutível. Há muito tempo planejávamos fazer um som e, na hora que enviei Lágrima por Lágrima, ele disse que era porrada e topou imediatamente! Estou muito feliz com este lançamento e espero que o público tenha a mesma emoção que eu estou tendo” declara Dennis sobre essa parceria muito almejada pelo artista. Já o cantor sertanejo completa “Estou feliz demais em fazer parte desse projeto do Dennis que reúne tanta gente bacana. 'Lágrima por Lágrima' é uma música muito boa e que vai chegar com tudo! Tenho certeza de que vocês vão curtir bastante e desejo ao Dennis todo o sucesso com este trabalho! Obrigado pelo convite, parceiro!”.

Com as imagens capturadas no berço do sertanejo, este novo trabalho traz a mistura do funk com sertanejo, forró e pisadinha. Consegue imaginar o que vem por aí? Só Sucesso! Dennis conta, também, com participações especiais de grandes nomes da música como Jorge (dupla de Mateus), Barões da Pisadinha, Bruno & Marrone, Matheus & Kauan, Raí Saia Rodada, Xand Avião, Israel e Rodolfo, Felipe Araújo, Naiara Azevedo, Luiza & Maurílio, Tierry, Japinha Conde e muito mais.

Projeto idealizado há um bom tempo, Dennis explica que “O Impossível” é a realização de um grande sonho: “Por conta da pandemia eu tive que adiar esse sonho. Mas, agora que as coisas estão retornando aos poucos e, se Deus quiser, no próximo ano vamos estar na ativa novamente, eu decidi junto a gravadora Sony Music lançar este projeto. Foram dois meses de trabalho para fazer isso acontecer e estou muito feliz. Antes eu tinha um sonho individual de gravar com cada um desses artistas mas, agora, realizei um mega sonho de todos estarem juntos, no mesmo projeto e com músicas maravilhosas, inéditas e pra todos os gostos. Coloquei minha produção nas letras de amor e sofrência” conclui. Preparados? Dennis vai mostrar que o quase impossível vai se tornar realidade.

Dayane Leme/Asimp