Depois do hit Figurinha, Douglas e Vinícius lançam ‘Vacina’

Single composto e produzido por Douglas já está disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube da dupla

Com duas faixas ganhando cada vez mais espaço nas plataformas digitais - “Figurinha” se aproximando de 200 milhões de visualizações no YouTube e a faixa “Volume 3” chegando aos 6 milhões - Douglas e Vinícius lançam nesta semana mais um single do projeto “Ao Vivo no Golfe Estate”. ‘Vacina’ já está disponível em todas as plataformas digitais.

Sobre a música, Douglas conta: “Vacina é uma regravação que gostamos muito do nosso primeiro trabalho acústico, a preferida do Vinícius inclusive. Resolvemos gravar novamente com banda agora e o resultado ficou incrível. Apostamos muito nela, até pelo momento que estamos vivendo de pandemia”.

A faixa é composta e produzida pelo próprio Douglas, e é mais um lançamento da dupla que faz parte do DVD gravado em Poços de Caldas/MG, cidade onde tudo começou para Douglas e Vinícius. Em seus versos, ‘Vacina’ conta a história de uma pessoa que não queria se apaixonar e só queria curtir a vida. Mas, acaba se apaixonando e precisa de mais uma dose do beijo para fazer uma vacina.

Já Vinícius, comenta: Depois de ‘Figurinha’ e ‘Volume 3’, que foram dois sucessos na nossa carreira, sabemos agora da responsabilidade que temos em lançar algo para continuar nessa evolução. Estamos felizes e confiantes com a ‘Vacina’, porque ela vem num momento que clamamos muito pela imunização da COVID para todos. Ainda não sabíamos quando lançar a faixa e agora acredito que seja a melhor hora”.

Douglas e Vinícius ficaram conhecidos nacional e internacionalmente com hit ‘Figurinha’, que tem participação de Mc Bruninho. A canção figurou por semanas entre as músicas mais ouvidas do Brasil e as 200 mais tocadas no mundo, além de estrear na ‘TOP 200 Portugal’, tudo no Spotify - onde tem mais de 2 milhões de ouvintes mensais. A música fez tanto sucesso que virou febre na Indonésia no aplicativo TikTok. Foram milhões de criações e visualizações com a música que levaram a canção ao primeiro lugar entre as mais ouvidas no país. A canção tem hoje 191 milhões de visualizações no YouTube e mais de 115 milhões de streamings. Já ‘Volume 3’ é responsável pela manutenção do sucesso e tem mais de 25 milhões de streamings e 6 milhões de visualizações no videoclipe.

Douglas e Vinicius

Coincidências na vida e na arte são parte constante na história de Douglas e Vinicius. Ambos são mineiros; começaram a carreira muito cedo, por influência familiar; cursaram faculdade de engenharia na mesma cidade – Poços de Caldas/MG; tocavam em barzinhos e festas universitárias; seus nomes artísticos são os mesmos de batismo, dentre tantos outros acasos da vida. Os mineiros oficializaram a formação da dupla em 2013, mas suas histórias na música têm muito mais tempo.

Quando decidiram se unir para formar a dupla, Douglas e Vinicius já se viram sendo contratados para diversos eventos e apresentações em barzinhos, na faculdade, festas particulares, tudo na cidade de Poços de Caldas/MG. O tempo foi passando e os mineiros foram conquistando outros territórios. Gravaram três CD’s, dois DVD’s, e já se apresentaram no palco da Festa do Peão de Barretos, em 2019.

Douglas compõe a maioria das músicas inéditas gravadas pela dupla e chegou a se arriscar como produtor musical no mais recente projeto da dupla intitulado “Douglas e Vinicius Ao Vivo no Golf Estate”, gravado em 2019, que contou com participação especial de MC Bruninho e Diego e Arnaldo.