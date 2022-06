Deputado Cobra Repórter entrega homenagem ao delegado Matheus Laiola

Na segunda-feira (14), o vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), entregou ao delegado Matheus Laiola uma Menção Honrosa da Assembleia Legislativa pelo inovador trabalho em prol da causa animal em todo o Paraná, em especial pelos animais de estimação.

O deputado também já entregou a homenagem ao delegado Alysson Tinoco, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), que atua na cidade de Colorado, também pela atuação em defesa dos animais. “Sou um defensor da causa animal e tenho procurado criar leis e projetos para esta área. Também acompanho o trabalho realizado pelo delegado Matheus Laiola, que é titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Paraná, que é um defensor implacável dos nossos animais. Por isso, aprovei na Assembleia Legislativa uma homenagem para ele”, reforçou Cobra Repórter.

“A população está cada vez mais atenta aos direitos dos animais e se revolta com denúncias de maus-tratos. A atuação do delegado Matheus é incansável e mostra para todos que este tipo de atitude em relação aos animais tem punição sim!”, ressaltou o deputado.

Cobra Repórter é autor de vários projetos na área como o que criou o “Julho Dourado”, mês de reflexão sobre a saúde animal e contra o abandono, é um dos idealizadores do programa de castração de cães e gatos do país, o Castrapet; do projeto que obriga a prestação de socorro a animais quando atropelados por condutores de veículos automotores, trabalha para a implantação de um Crematório Animal Público Regional em Londrina, de um Hospital Regional Público Veterinário na região Norte e apresentou um projeto de lei para instituir o serviço permanente de denúncia de violência via número de whatsapp ou telegram em todo o Paraná, o “S.O.S Animal”.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp