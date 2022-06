Deputado Cobra Repórter entrega homenagem ao mais jovem professor universitário do Brasil

Na última sexta-feira (10), o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, entregou Votos de Louvor para Tiago Felix dos Santos Porfirio, de 23 anos, por ser o mais jovem professor de Ensino Superior no Brasil segundo o RankBrasil, entidade que registra recordes brasileiros. A homenagem foi aprovada na Assembleia Legislativa, a pedido do deputado.

A entrega foi realizada no auditório da Faculdade Catuaí, em Cambé, onde Tiago é professor nas áreas de finanças, marketing e empreendedorismo. Foi nela, também, onde ele se formou bacharel em Administração e tecnólogo em Gestão Comercial.

“Dizem que Santo de casa não faz milagre, mas esta é a prova de que isso não é verdade. Veja que um aluno da Faculdade Catuaí se destacou como o professor mais jovem do Brasil. Esta homenagem tem o objetivo de enaltecer e reconhecer as pessoas da casa, as nossas estrelas. Parabéns ao professor Tiago pelo exemplo, pelo esforço e dedicação”, ressaltou o deputado estadual Cobra Repórter.

O professor Tiago agradeceu o deputado Cobra Repórter pela homenagem e a Faculdade Catuaí, que foi a primeira instituição que abriu as portas para ele. “Aqui sempre fui muito bem atendido, quando ingressei como professor, tinha certeza de que seria a decisão mais assertiva da minha vida. Meu agradecimento pessoal pela homenagem e à Faculdade Catuaí por ter me dado a oportunidade”, disse.

A diretora interina da instituição, Daiane Alves Rodrigues, ressaltou que está muito feliz “por ver pessoas que são da casa, um garoto que foi nosso aluno da Faculdade, trabalhar na casa e ter mérito e tem reconhecimento, não só dentro da instituição”.

Tiago é paranaense e concluiu o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio no Colégio Estadual Maestro Andréa Nuzzi, em Cambé.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp