Deputado Cobra Repórter recebe medalha de Mérito do 2º CRPM

“Eu fico muito honrado e agradecido por essa homenagem! Sou um defensor do trabalho da Polícia Militar (PM) há muitos anos, antes mesmo de ser parlamentar, desde quando comecei a atuar em reportagens policiais no rádio. A PM merece todo nosso respeito e admiração pelos serviços prestados à nossa sociedade. Destaco ainda o trabalho realizado por eles durante o período crítico da pandemia que enfrentamos”, agradeceu o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, quando, ontem (13), recebeu do Comandante do 1º Comando Regional da PM (1º CRPM), coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, a medalha de Mérito do 2º Comando Regional da Polícia Militar do Paraná (2º CRPM), com sede em Londrina.

A medalha é destinada às pessoas ou entidades civis ou militares, que comprovadamente tenham prestado relevantes serviços à Corporação. Também estavam presentes na solenidade o Comandante do 2º CRPM, o Coronel César Kister, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, o promotor de Justiça, Jorge Barreto, o ex-diretor-geral do Detran, Cesar Kogut, o ex-diretor-presidente da CMTU, José Carlos Bruno de Oliveira, e outras autoridades de Londrina e região. O deputado foi homenageado no ano de 2021, mas, por conta da pandemia da Covid-19, não foram realizadas cerimônias neste período.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp