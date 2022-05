Dia da Bondade arrecada donativos para serviços de acolhimento do Município

Produtos doados durante a campanha vão atender cerca de mil usuários, de crianças a idosos; coleta já iniciou nas lojas do Grupo Muffato

O Dia da Bondade, tradicional ação solidária organizada pelo Grupo Muffato e Grupo Tarobá de Comunicação, vai beneficiar os serviços de acolhimento executados em Londrina por organizações da Sociedade Civil por meio de convênio com Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). Após dois anos sem a edição presencial, o evento está confirmado em Londrina para o feriado de Corpus Christi, no dia 16 de junho. E quem desejar contribuir com a campanha, pode participar desde já com seus donativos.

Todas as lojas do Super Muffato e Max Atacadista na cidade disponibilizam um ponto de coleta para a campanha, que traz como slogan “Não doe luxo, nem lixo… Doe carinho!”. Serão aceitos cobertores, roupas, calçados e alimentos não perecíveis. Todos os produtos arrecadados serão repassados para organizações conveniadas à Secretaria Municipal de Assistência Social, e ao Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar).

Além da arrecadação antecipada, em Londrina a campanha também vai promover um evento cheio de atrações para o público em geral. O Dia da Bondade vai oferecer uma grande festa na unidade Muffato da Avenida Duque de Caxias. No dia 16 de junho, das 8h às 18h, a comunidade poderá fazer sua doação e aproveitar as opções de lazer, prestação de serviços, recreação infantil e várias outras atrações especiais.

A secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali, explicou que os donativos vão beneficiar cerca de mil pessoas, entre crianças, adultos e idosos atendidos nos serviços de acolhimento, inclusive no pernoite da Operação Noite Fria. “Temos dez acolhimentos de crianças e adolescentes, e mais de trinta acolhimentos adultos em modalidades distintas. Nesta época do ano as doações são muito importantes, e que venham com qualidade, porque tanto a criança quanto o adulto chegam ao acolhimento, muitas vezes, só com a roupa do corpo. Então as entidades necessitam de doações para que, na hora em que essa pessoa chegar ao acolhimento, ela receba boas roupas e calçados para se aquecer. Isso contribui para que a pessoa se sinta bem nesse local em que está ingressando”, detalhou.

O Dia da Bondade é realizado desde 1984, com participação de várias instituições e entidades parceiras. Dentre elas, o Tiro de Guerra de Londrina, que vai auxiliar na arrecadação e entrega dos donativos. As demais cidades que também contam com a campanha são Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Medianeira, Toledo, Arapongas, Cambé, Ibiporã e Rolândia.

Segundo a coordenadora de Conteúdo do Grupo Tarobá de Comunicação, Patrícia Chiosi, além de Londrina, as cidades de Cambé e Cascavel terão as atrações presenciais. “Em todas as cidades são firmadas parcerias. No caso de Londrina, sabemos que a Secretaria de Assistência Social tem total credibilidade e fé pública, então teremos a certeza de que os donativos terão a melhor destinação, ou seja, vão a quem realmente necessita”, comentou.

Sobre a retomada do evento, após dois sem a realização por conta da pandemia, a coordenadora frisou que as expectativas são grandes. “É um evento muito esperado pela comunidade, pois agrega a grande festa da solidariedade e, por outro lado, promovemos uma grande comemoração, em que as pessoas vão encontrar shows, atividades físicas, recreação infantil e muita prestação de serviços gratuitos. São opções que a população terá acesso em um mesmo espaço, no feriado, para se divertir e cumprir sua missão solidária”, complementou Chiosi.

O gerente geral da Regional Londrina do Grupo Muffato, Valdecir de Oliveira, contou que participa do Dia da Bondade, em Londrina, desde 2008. “Amo fazer esse trabalho. Nosso objetivo é ajudar as pessoas que mais precisam, levar calor humano, e fazemos isso voluntariamente, com paixão. Estamos com uma grande expectativa em retomar esse evento no modo presencial, após o período de distanciamento. A Prefeitura de Londrina sempre foi uma grande parceira e, mais uma vez, está nos dando apoio para fazer chegar agasalhos e alimentos às famílias vulneráveis. Desta vez estamos fazendo uma distribuição simultânea, pois o frio não espera. É muito importante que a comunidade faça doações. É esse carinho que faz do evento um grande sucesso”, frisou.

