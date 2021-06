Diego & Victor Hugo divulgam ‘Sorte’ especialmente para o Dia dos Namorados

A canção esta disponível em todas as plataformas, e o videoclipe pode ser conferido no YouTube oficial da dupla

Na sequência do lançamento da atual música de trabalho “Desbloqueado”, Diego & Victor Hugo aproveitam a ocasião especial do Dia dos Namorados para divulgar mais um presente aos apaixonados. Desta vez, a eleita foi ‘Sorte’, que chegou na quinta-feira (10), para embalar os apaixonados. Seu videoclipe, extraído do projeto “Equilíbrio”, pode ser conferido no YouTube dos artistas.

Ouça aqui: https://SMB.lnk.to/SorteDiegoEVictorHugo

Composta por Felipe Marins, Edson Garcia, Daniel Almeida e Ivan Grey, a romântica ‘Sorte’ traz em seus versos declarações de amor de um casal apaixonado, que acredita que sorte na vida é ter o amor correspondido, como no trecho “Sorte é estar na rua num dia de chuva / E ter alguém pra dividir o seu guarda-chuva / Sorte é ter alguém te esperando em casa / E com um beijo apagar a semana estressada / Sorte não é ganhar dinheiro / ter carro do ano / Sorte é um verdadeiro eu te amo”.

‘Sorte’ faz parte do repertório do projeto “Equilíbrio”, que se destacou desde seus primeiros lançamentos e consagrou o hit “Facas”, com participação de Bruno & Marrone, como mais um sucesso de Diego & Victor Hugo. A faixa ultrapassou 250 milhões de visualizações e figura entre as mais tocadas nas plataformas digitais do país há 3 meses. A faixa tem mais de 141 milhões de streamings, figurou no TOP 1 das plataformas digitais por semanas (hoje está na posição #17 na TOP 200), e ainda levou a dupla a ser capa de inúmeras playlists nos aplicativos de música. Nas rádios, a faixa chegou a ficar no TOP 10 por 14 semanas consecutivas.

Diego e Victor Hugo tem números expressivos no digital que merecem destaque: são 6.3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 1 milhão de seguidores no perfil oficial da dupla no Instagram, ultrapassaram 2,27 milhões de inscritos em seu canal do Youtube, que tem a incrível marca de 1,75 bilhão de views em seus vídeos. Sucesso garantido!

Sobre ‘Equilíbrio’

Gravado na área externa do ‘Palácio de Cristal’ de Uberlândia, se apropriando do belo cenário, o DVD “Equilíbrio” traz muita classe, maturidade e talento em suas 20 faixas do repertório, sendo 17 delas inéditas, que se misturam entre canções românticas, bachatas, vaneiras e pop. Para solidificar e dar mais brilho ao projeto, Diego e Victor Hugo contaram com a participação de grandes duplas: Bruno & Marrone, João Neto & Frederico, Matheus & Kauan, Guilherme & Santiago, Rio Negro & Solimões e Di Paullo & Paulino.