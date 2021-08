Diego e Arnaldo ultrapassam 2 milhões de views em novo clipe com Vitor Fernandes

Hit "Resumindo" está na lista de "músicas em alta" do Youtube, ultrapassando os 2 milhões de visualizações - sucesso também no Spotify, faixa figura no TOP 200 do aplicativo

A cada novo lançamento, Diego & Arnaldo seguem acertando precisamente e conseguindo agradar os fãs e a imprensa. Os holofotes agora estão iluminando o mais novo sucesso da dupla “Resumindo”, single lançado oficialmente que já contabilizou aproximadamente 2.3 milhões de views no canal oficial dos cantores. E não é só no YouTube que a atual música de trabalho segue bem-posicionada. No Spotify, já foi ouvida mais de 1.3 milhão de vezes. “Com ela estamos no top 200 do Spotify. Lista essa que também recebe outro recente lançamento nosso: Perceptível, com mais de 3 milhões de plays”, conta Diego.

Contando com a participação de Vitor Fernandes, “Resumindo” é contagiante e não dá vontade de parar de ouvir. É um tipo de música que vai crescendo ao longo dos segundos e termina numa explosão de acordes. Composta por Júnior Lobo, Matheus Kennedy, Jhonny Carvalho, Sando Neto, Igor Costa e Arnaldo, o hit traz uma letra extremamente atual que conta uma história de amor que grande parte dos brasileiros já vivenciaram.

Que atire a primeira pedra quem nunca passou por algo semelhante! “Mas, quando abrir os seus solicitados, vai ter um áudio bem curtinho de alguém apaixonado. Resumindo o que eu ia dizer, eu to morrendo de saudade de você. Volta bebê, volta bebê ”, canta o trio. “A participação de Vitor na Resumindo é impecável. Ele colocou um toque especial na música e ela ficou impecável comemora”, prevê Arnaldo.

“Resumindo” faz parte do segundo bundle do DVD “Junto e Misturado”, gravado dia 20 de maio, em Goiânia (GO), que abalou o mercado sendo um dos que mais conquistaram visualizações nas redes sociais graças ao lançamento do primeiro bundle do projeto no dia 15 de julho, o clipe de “Perceptível” (que conta com a participação de Diego e Victor Hugo) e está próximo aos 4 milhões de views conquistados de forma orgânica. “Nesse projeto, o público assistirá uma atmosfera totalmente inédita, com ambientação inspirada em programas de auditório. Nunca vista em um projeto como esse”, detalha Arnaldo. “Nos inspiramos em programas de TV de auditório. Contando com bailarinas, cenário e toda a aura que envolve esse formato, tão querido e cortejado pelo público brasileiro. Nos inspiramos em apresentadores que falam diretamente com o povão”, completa Diego.

Já o segundo lançamento, “Amor No Pêlo”, de 22 de julho, esbarra na marca de 1 milhão de visualizações no clipe. O outro lançamento, “Suquinho De Confusão” também faz parte deste DVD. “A letra foi escrita por Blenner Maycom, Rafaela Miranda, Gui Dias, Rayane Santos e Arnaldo e tem o linguajar da molecada. Nosso foco principal é em “Resumindo”, mas “Suquinho” tem tudo pra ser um grande sucesso também”, comenta Diego.

Site oficial: http://www.diegoearnaldo.com.br

Fabiana Villela/Asimp