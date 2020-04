Discípulos da Igreja Presbiteriana Central de Londrina distribuem cestas básicas em plena sexta-feira santa

Ontem, 10 de abril, discípulos voluntários da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, por meio da arrecadação do Quilo do Amor Solidário, realizaram a distribuição de cestas básicas em alguns projetos sociais de regiões carentes de Londrina.

Foram entregues cestas na Associação de Mulheres do Vista Bela (Amvibe), no bairro Vista Bela, na zona norte; na creche municipal, no bairro Santa Fé, na zona leste; e no Núcleo Social Evangélico de Londrina (NUSELON), no Jd. Jamaica, na zona oeste do município.

Os discípulos voluntários que participam da distribuição das cestas básicas, não só se dedicam a levar alimentos às famílias carentes e desassistidas, mas também a suprir a necessidade e dar um pouco de conforto espiritual.

Drive Thru” do Quilo do Amor Solidário por Londrina

No último domingo, 05 de abril, a Igreja Presbiteriana Central realizou no estacionamento do seu Centro de Adoração, um “Drive Thru” para o recebimento de doações da campanha do Quilo do Amor Solidário por Londrina.

Foram doados além dos alimentos não perecíveis para montar cestas básicas, como também, materiais de higiene pessoal e de limpeza para montagens de kits individuais que serão distribuídos juntamente com as cestas.

Com a generosidade de todos o total da arrecadação chegou a 14.352 quilos de alimentos não perecíveis, além de 296 kits de higiene pessoal (creme dental, absorventes, sabonetes, desodorante, shampoo e condicionador) e 342 kits de limpeza doméstica (sabão em pó, sabão em pedra, detergente, lã de aço e água sanitária).

Já foram distribuídas cestas básicas e kits de higiene e limpeza para famílias desassistidas nos bairros aonde a Igreja Presbiteriana Central possui Polos, entre outros pontos carentes e projetos sociais da cidade de Londrina.

Jd. Castelo

Jd. Leonor

Jd. San Fernando

Jd. Sabará

Jd. São Jorge

Conj. Hab. João Turquino

Residencial Vista Bela

Luciano Bento/Asimp