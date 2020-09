Dono do hit “Gabriela” comemora mais de 1 Milhão de acessos no Youtube

Um dos grandes destaques do sertanejo acaba de comemorar o sucesso de mais de 1 milhão de acessos no youtube com a música Gabriela e seu refrão que não sai das nossas cabeças.

Gutto Soares sempre soube da sua vocação, mas não esperava que uma música feita em minutos fosse atingir as principais rádios do país, além das plataformas na internet.

E afinal quem é Gabriela? Ela existe ou não? Essa é a pergunta que todo mundo faz quando encontra o cantor, “Todo mundo me pergunta se a Gabriela foi alguma paixão que tive, que marcou um encontro comigo e me deixou na mão, pelo contrário, nada disso aconteceu” brinca o jovem de 22 anos quem em breve lançará seu DVD gravado ano passado em Goiânia.

Assista no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BUyePvho13w