Duda Santana ensina como qualquer mulher consegue ter estilo e looks das blogueiras

“As redes sociais são fontes de ideias e descoberta de tendências. Cada vez mais as mulheres entendem que não existe um padrão de beleza definido, principalmente no universo fashion”, assim Duda Santana, influenciadora digital, moradora de Balneário Camboriú e que encanta seguidoras com seus looks, define a relação entre as redes sociais e a busca por looks perfeitos de milhares de mulheres.

O empoderamento feminino tem bases fortes na aceitação pessoal de cada mulher, entendendo que o corpo e sua forma de se vestir seguem seu estilo de vida, suas vivências e suas atividades diárias.

A morena encontrou seu jeito peculiar de se vestir e tem servido de inspiração para muitas jovens de sua idade. Atualmente, Duda Santana tem mais de 195 mil seguidores nas redes sociais, sendo que a maioria é formada por mulheres de 25 à 34 anos e que interagem muito e questionam como se vestir sem abrir mão de um look estiloso.

Quando Duda percebeu que suas seguidoras começaram a se interessar pelas peças que usa no dia a dia e também em ocasiões especiais, a influenciadora passou a postar mais e dar dicas.

Com um estilo com combinações intuitivas e sempre em busca de atualizações sobre tendências da moda, ela sempre recomenda às mulheres que tenham sempre peças básicas em seu guarda-roupas. Dentre elas, pelo menos um blazer com um bom corte, uma camisa (preferencialmente branca) e uma peça de alfaiataria.

“Busco referências com as gringas, também com grifes e com a rede social nos aproximando do mundo fashion fica mais fácil adequar ao nosso estilo. Me inspiro também em nomes conceituados da moda como Camila Coelho, Thássia Naves, Izabel Goulart, Lala Rudge, além de várias outras blogueiras e modelos que percebo que têm estilo parecido com o meu”, revela Duda Santana.

“A dica que sempre dou às seguidoras e que vale para qualquer mulher, é se jogar sem medo! Não ter medo de arriscar, tão pouco do julgamento das pessoas. Conheça seu estilo, se entenda e sinta-se bem com o look que escolher. Somente assim o que você vestir passará a confiança para você e para os outros”, finaliza a influenciadora digital.

Renato Cipriano/Asimp