É hoje: Case IH Red Power Show com a dupla sertaneja Bruno e Marrone

Transmissão acontece nesta sexta-feira, dia 7 de agosto, a partir das 19h, no canal do Youtube da Case IH. Evento terá ação revertida para o Hospital do Amor, de Barretos (SP)

A convite da Case IH, montadora agrícola do grupo CNH Industrial, a dupla sertaneja Bruno e Marrone apresenta seu repertório de músicas de sucesso num show virtual. A transmissão acontece no dia 7 de agosto, a partir das 19h, no canal do Youtube da marca e pode ser acessada por todos.

Seguindo todas as regras de distanciamento e higienização recomendadas pelas autoridades de saúde, a estrutura para a live será enxuta, mas garantirá que as músicas cheguem com toda a qualidade para quem está em casa. O ‘Case IH Red Power Show’ contará com lançamentos da nova geração de máquinas e outras novidades da Case IH para seus clientes e parceiros do segmento agrícola.

Ação solidária ao Hospital do Amor

Outro objetivo do show virtual é uma campanha de doação da Case IH, que contempla outras ações e medidas da marca, junto com a CNH Industrial, no apoio as comunidades no combate a Covid-19. Quem estiver assistindo a live, será convidado a adquirir o número de um bilhete eletrônico de uma das máquinas da marca – um trator modelo Farmall, doado pela Case IH para esta ação solidária.

O valor arrecadado nesta ação será doado para o Hospital do Amor, de Barretos (SP), um dos principais centros de tratamento de câncer do Brasil. Cada número do bilhete eletrônico custará R$ 25 e poderá ser adquirido através do aplicativo do próprio Hospital: APCAP do Bem, na opção ‘Trator do Bem’.

Link para acessar e participar: https://www.youtube.com/caseihbrasil

Kelly Moraes/Asimp