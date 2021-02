Edição de 2021 da campanha Eu Ajudo na Lata já começou

Campanha transforma lacres em cadeiras de rodas e doa os equipamentos para instituições sociais de Londrina e região

A Unimed Londrina iniciou oficialmente a 9ª edição da campanha Eu Ajudo na Lata. Já conhecida pelo público londrinense, a campanha consiste em arrecadar lacres de alumínio, que posteriormente são comercializados e têm a renda revertida na compra de cadeiras de rodas para instituições beneficentes.

O Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais (ILECE) é uma das seis instituições que receberam doações na edição de 2020, sendo contemplados com cinco cadeiras de rodas. “Disponibilizamos as cadeiras às famílias que estejam necessitando delas temporariamente. Para prezar pelo bom uso do equipamento, buscamos atender as solicitações com um controle de entrega junto ao nosso setor de assistência social”, explica a assistente social do ILECE Cafezal, Adriana Martinelli Casagrande.

O hábito de arrecadar lacres de alumínio já fazia parte da cultura da instituição, porém foi intensificado pela campanha da Cooperativa, salienta a diretora do ILECE Cafezal, Suely Camargo Melhado. “A campanha da Unimed foi extremamente importante. Nossa instituição foi beneficiada positivamente em vários aspectos, seja no engajamento que a iniciativa causou nas pessoas para arrecadarem os lacres, como também na doação das cadeiras de rodas que beneficiou e continua beneficiando muitas pessoas”, complementa Suely.

Esta edição da campanha segue até o dia 31 de agosto. As instituições que desejam ser beneficiadas com as doações ou querem se tornar pontos de coleta dos lacres têm até o dia 18 de fevereiro para se inscreverem na política de participação da campanha. O documento está disponível no site www.unimedlondrina.com.br.

A campanha do ano passado foi considerada um sucesso pela equipe da Unimed Londrina. “Com a arrecadação de 2020, conseguimos doar 26 cadeiras de rodas que foram entregues para seis instituições beneficentes de Londrina e região”, relembra Fabianne Piojetti, gerente de Sustentabilidade da cooperativa.

Contudo, o desafio será maior em 2021. “Manter o ritmo de doações em meio à pandemia é o próximo passo. Para isso precisamos juntar cada lacre de latinha e toda ajuda é bem-vinda”, convida Fabianne.

Serviço: Os lacres de alumínio podem ser entregues na Sede Administrativa da Unimed Londrina (Av. Ayrton Senna, 1065), Clínicas Multiprofissional e Oncologia e Aplicação de Medicamentos (Av. Ayrton Senna, 555), Unimed Saúde (Av. Santos Dumont), Clínica de Vacinas (R. Souza Naves, 999) e escritórios regionais de Cambé, Ibiporã, Rolândia, Arapongas e Assaí. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as doações não devem ser entregues no Pronto Atendimento.