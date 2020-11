Eduardo Costa envia música para Solange Gomes e pede pra ela ouvir fazendo amor

O sertanejo Eduardo Costa não se intimida quando o assunto é investir pesado em algumas mulheres.

Como exemplo em Solange Gomes que contou ao Canal da Lisa Gomes que o sertanejo foi bem saidinho com ela e chegou até enviar música para musa escutar na hora que estiver fazendo amor,“A gente já conversou no direct, no whatsapp algumas vezes. Ele é muito querido, simpático, humilde, não tem aquela coisa de ‘sou Eduardo Costa cantor’, ele é muito tranquilo. Ele mandou uma música pra mim na conversa e falou pra ouvir fazendo amor, aquelas coisas de homem, mas não achei como cantada isso” revelou a ex-banheira do Gugu.

Ainda no bate-papo Solange Gomes se mostrou disponível caso Gusttavo Lima esteja precisando daquele ombro amigo.

Assista entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=jKggnGQJ1OU

Lisa Gomes/Asimp