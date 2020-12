Eduardo Costa lança DVD gravado no Pantanal

Trabalho para os amantes da verdadeira música caipira

“O DVD Pantanal foi gravado para levar música caipira para todos que têm amor por esse estilo de música. O Pantanal não é só uma questão de música, é uma questão de cultura, de família e alegria, é sobre não deixar morrer a música caipira, sobre lembrar da nossa história. É interessante a gente revisitar esse passado, e a música caipira tem o poder de nos levar para esse lugar”. É assim que o cantor Eduardo Costa resume o seu novo projeto PANTANAL, com 15 faixas e lançamentos divididos em três EP's, com cinco músicas cada. O primeiro já está disponível nas plataformas digitais e em seu canal oficial de vídeo Eduardo lançou "Chega" e "Tocando em Frente".

Apaixonado confesso por música caipira, Eduardo Costa pensou em resgatar algumas "joias" do nosso cancioneiro popular. Logo no primeiro EP dá mostras do irá apresentar aos seus fãs; "Tocando em Frente", "Chega", "Boiadeiro Errante", "A Vaca Foi Pro Brejo" e a "Dor do Adeus" servem como aperitivo ao banquete que a cultura sertaneja nos oferece

O projeto nasceu logo após Eduardo lançar o DVD #40tena, gravado durante esse ano, na sua própria casa, onde cumpriu o período de isolamento por conta da pandemia do novo coronavírus. “Depois que lançamos esse DVD, eu percebi que estava faltando música sertaneja, caipira mesmo. Eu tenho o maior orgulho do #40tena, sei da importância que ele teve na vida das pessoas, mas alí a proposta é mais popular, tem guitarra, percussão e teclado, é muito moderno e pensei que agora seria o momento de entregar música caipira de verdade para quem gosta”.

Apenas com essa ideia em mente, Eduardo foi com uma equipe reduzida para o Pantanal, sem nenhum roteiro ou repertório definido. Foram quatro dias de imersão no santuário da natureza, o Pantanal, tão devastado pelas queimadas deste ano, e mesmo assim ainda é o lugar mais inspirador que existe, segundo o próprio Eduardo. "Gravar no Pantanal também foi uma forma de mostrar para as pessoas o quanto temos de preservar este lugar tão mágico", conclui o cantor.

Toda a produção musical e a direção de vídeo é assinada pelo próprio Eduardo. Assim como no #40tena, o cantor foi o responsável por tocar a maior parte dos instrumentos baixo, bateria, violões (incluindo 12 cordas), violas e percussão, além de produzir todos os arranjos. Virgílio Castilho e Romário Rodrigues foram os dois únicos músicos convidados.

Neste DVD Eduardo Costa foi buscar a essência da música sertaneja, em um ambiente onde a natureza foi a grande inspiradora para o cantor com quase 30 anos de estrada e seis DVD’s lançados. De dentro do Pantanal para os fãs que acompanham o seu trabalho, um show de imagens e músicas caipiras no berço da sua existência.

Confira o primeiro EP em todas as plataformas digitais https://onerpm.ffm.to/eduardocostapantanal

EP 1 - DVD Pantanal

Intérprete - Eduardo Costa

Direção de vídeo- Philippe Norman- Produtora 3K

Distribuidora digital: OneRPM

1- Tocando em Frente ( Almir Satter e Renato Teixeira)

2- Chega (Anderson Alves/Henok)

3- Boiadeiro Errante ( Teddy Vieira)

4- A Vaca Foi Pro Brejo ( Tião Carreiro/Lourival dos Santos/Vicente P. Machado)

5- A Dor do Adeus (Ronaldo Adriano/Luizinho Cabelinho)