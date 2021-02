Eduardo Costa lança música com dupla de ciganos

O cantor disponibilizou faixa com participação de Edy Britto e Samuel “Fui Dando Porrada”

O single foi gravado dentro de um estúdio trazendo a cultura sertaneja que o cantor tanto ama. Ao lado da dupla Edy Britto e Samuel, dois irmãos de origem cigana e com talento de sobra. A faixa é uma regravação do DVD “Na Fazenda”, e traz a interpretação visceral que casou perfeitamente com o estilo dos três cantores.

Sem alarde com o intuito de surpreender os fãs, como tem feito em seus mais recentes lançamentos Eduardo produziu e tocou a maioria dos instrumentos, compondo com o músico Romário Rodrigues um estilo próprio. E, foi pensando nisso, que Eduardo convidou a dupla Edy Britto e Samuel; “Por ter origem cigana estes meninos sabem valorizar cada acorde e são de um talento e extensão de voz impressionante.”, comenta o anfitrião.

Desde o início da quarentena Eduardo Costa tem priorizado o seu lado artístico, tanto nas canções como nos arranjos e mostrado a beleza do som das cordas. Viola caipira, violão de nylon, violão de aço, têm rendido uma sonoridade pura e, afirmando a grande paixão de Eduardo pela música sertaneja.

Willian Lopes/Asimp