Ele chegou pra ficar! Maciel Valente lança ‘Eu Tô Voltando Tô’ feat com Buscapé Arreio de Ouro

Após o sucesso da música ‘Coração Avesso’ que virou febre nas redes sociais e inúmeras visualizações em todas as plataformas digitais. Maciel Valente promete emplacar com mais um hit: ‘Eu Tô Voltando Tô’ feat com o cantor Buscapé Arreio de Ouro.

‘Eu tô voltando tô’ já está disponível em todas as plataformas digitais. A canção fala do vaqueiro que saiu do sertão e foi morar no litoral, mas sente saudades todos os dias de suas raízes, da roça, do cheiro do mato e que a vida urbana não mais lhe convém. Para o vaqueiro a felicidade mora no sertão e para Maciel Valente o sucesso da música já está garantido.

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=fLIFeXizrKg

(Lipa Comunicação)