Elenco de Viúva Negra fala sobre mensagem de sororidade que o filme quer passar

Entrevista com Scarlett Johansson e Florence Pugh vai ao ar no CNN Tonight desta quinta-feira (1/7).

Sororidade é a união entre mulheres. Apesar de o termo ter surgido na década de 1970, apenas recentemente ele ganhou evidência. Isso porque, durante anos, as garotas foram incentivadas a serem vistas como possíveis rivais. No entanto, cultivar a empatia, a solidariedade e o senso de comunidade têm mostrado a cada dia que, juntas, elas podem ir mais longe.

É exatamente esta mensagem que o filme Viúva Negra, do Marvel Studios, deseja passar. Em entrevista ao CNN Tonight, para a apresentadora Mari Palma, as atrizes Scarlett Johansson (Natasha Romanoff) e Florence Pugh (Yelena Belova) comentam a respeito da importância de inspirar outras mulheres. O programa vai ao ar nesta quinta-feira (1/7), às 23h20.

“Essa história é sobre mulheres tirando outras mulheres do trauma e ajudando-as a prosperar. Acredito que esta é uma mensagem muito poderosa para as garotas e para todos. É sobre como elas realmente agem umas com as outras na vida real. E acho que isso é surpreendentemente novo [nos cinemas]”, comenta Scarlett Johansson.

Viúva Negra estreia em 9 de julho. Será possível assistir ao filme nos cinemas e também no serviço de streaming Disney+, pelo custo adicional de R$ 69,90.

Mulheres bravas ou empoderadas?

Além de exibir a entrevista com o elenco de Viúva Negra, o CNN Tonight desta quinta-feira fala sobre a mulher no papel de liderança. Por que os homens rígidos são vistos como pragmáticos, enquanto as mulheres levam a fama de grosseiras? Para comentar o assunto, o programa conversa com a futurologista, pesquisadora e criadora de conteúdo Clara Fagundes, e com a empreendedora negra Monique Evelle.

