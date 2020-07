EMBRAED premia corretores de imóveis durante transmissão ao vivo com Renata Fan e Guga Kuerten

Encerramento da segunda etapa do Match Point EMBRAED, torneio de vendas que reconhece os profissionais líderes em vendas em Balneário Camboriú (SC), ocorreu na quarta-feira (15) com picos de 1 mil acessos pelo YouTube e Instagram. Foi comandado pela apresentadora Renata Fan, com participação do tenista Guga Kuerten e do diretor da EMBRAED Rodrigo Cequinel. Na ocasião, também foi anunciada a terceira e última etapa do torneio, a edição Tie-Break - a Grande Final

A edição Tie-Break, a grande final do Match Point, o torneio de vendas da EMBRAED Empreendimentos, será inspirada nos 20 anos do tricampeonato de Gustavo Kuerten em Roland Garros e o prêmio do grande campeão será uma viagem de comemoração para Paris, na França. A novidade foi anunciada na quarta-feira (15) durante o encerramento da segunda etapa da competição, transmitida ao vivo pelo YouTube e Instagram. O evento foi comandado pela jornalista e apresentadora de TV Renata Fan e contou com a participação do tenista Guga Kuerten e do diretor da empresa Rodrigo Cequinel.

Na ocasião, 48 corretores de imóveis que mais se destacaram em vendas de apartamentos da construtora nos últimos 12 meses foram premiados com um total de 57 prêmios, incluindo Iphone, Macbook, motos e carros. Mas, a maior expectativa do evento foi a divulgação do grande vencedor desta etapa. Renato Rosa, da RVR Soluções Imobiliárias, foi o corretor que mais acumulou pontos e levou o prêmio máximo, uma Volvo XC 40 e um HB20, além do troféu inspirado em Roland Garros.

“Tanto os corretores de imóveis como a EMBRAED realizam sonhos. São sonhos de cada pessoa que chega para comprar seu apartamento. Esses profissionais estão na linha de frente, são eles quem correm atrás, negociam, estão sempre batalhando. E esta é uma forma da EMBRAED de reconhecer e valorizar o trabalho de todos, gratificar os corretores e imobiliárias que estão comprometidos com os nossos produtos e acreditam no padrão EMBRAED”, disse o diretor comercial Rodrigo Cequinel.

Além das premiações, outro destaque da noite foi o sorteio de duas viagens com acompanhante para Dubai, um para corretor e outro para imobiliária. O ganhador da categoria corretor foi Elder Vinicius Francisco Trizotto e da categoria imobiliária foi a Qualitá Imobiliária.

“A EMBRAED cuida de tudo, tudo é pensado com muito carinho, sempre olhando para a nossa qualidade de vida, o nosso conforto, o conforto dos filhos, dos amigos, dos familiares. O lugar que escolhi para morar foi a primeira decisão que eu tomei na minha vida como profissional já mais estabelecida, qual o lugar eu quero para morar, o que eu preciso, como vai ser meu conforto, minha segurança, qual empresa vou confiar e conseguimos ver a EMBRAED fazendo tudo isso sem perder qualidade, nunca baixando o padrão, é sensacional, é motivador e inspirador”, disse a apresentadora Renata Fan durante a transmissão.

Novidades para o Tie-Break

O Match Point é um torneio inspirado em campeonatos de tênis. Não por acaso, o tenista e ícone do esporte brasileiro Gustavo Kuerten, também embaixador da EMBRAED, participou do evento e contou um pouco da sua trajetória, inspirando o público online.

“Temos que reverenciar esse trabalho, aplaudir sim, e fica nítido o incentivo, como vale a pena criar essa inspiração e mostrar caminhos para eles (profissionais) irem além, nossa capacidade de realizar depende muito da visualização, essa pretensão é fundamental para chegar lá. E a gente depende muito um do outro, mesmo à distância a gente depende. Aqui dentro (da EMBRAED), há cinco anos juntos, fica fácil de perceber isso, cada cantinho que a gente vai, cada local é especial, vemos os colaboradores com muita garra, com muito carinho, eles são a empresa”, comentou Guga.

Larissa Andrade/Asimp