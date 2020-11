Empresária vai na contramão dos impactos da quarentena e gera empregos

Aos 40 anos e cheia de vontade de transformar vidas com empregabilidade, Kell Rosan é exemplo de superação e persistência. A empresária que já era conhecida por ser o rosto da própria marca de cabelos e que mudou a história de muitas mulheres que sofriam com a baixa estima, acaba de lançar a sua linha de Chá Emagrecedor.

A partir dos relatos que recebeu das mulheres que adquiriram os cabelos e superaram traumas por problemas capilares, Kell Rosan desenvolveu o Chá como forma de complementar a força dessas mulheres em erguer a cabeça.

“Abri a minha loja de cabelos para apliques em 2018, com muita persistência e vislumbrando um novo começo de vida depois dos 40. Hoje eu vendo para todo o Brasil e exterior também. Não foi fácil começar, mas eu nunca duvidei da minha capacidade de fazer dar certo. Gosto de desafios. A quarentena foi um susto, mas ela me trouxe expansão do meu negócio. Acabo de lançar a minha linha de Chá Emagrecedor e já tenho recebedores em todo o país, o que me deixa feliz por poder gerar renda na vida do outro durante o momento tão difícil que o mundo passa”, conta.

Mãe de dois filhos, Matheus, de 20 anos, e Alice, de 1 ano e 7 meses, a empresária perdeu a conta de quantos empregos gerou desde que a quarentena começou. Empoderada, Kell ainda usa o seu tempo para lutar pelos direitos das mulheres e dos negros por igualdade.

“Infelizmente vivendo em um país de extrema desigualdade social, racial, sexual. Eu, uma mulher negra, de 40 anos, mãe de dois filhos, recomeçar a minha vida e transformar outras? Quem aceita? Claro que as pessoas olham torto, mas eu acredito que todos somos únicos e temos direitos assim como deveres, e é por esses direitos que luto. Não é fácil cuidar de casa, filhos, loja, e ainda me preocupar com o mundo lá fora. Mas eu não canso nunca”, revela a empresária.

Rômulo Moreira/Asimp