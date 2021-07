Empresário comemora aniversário com participação de artistas nacionais: ”intuito é ajudar a classe artística”

Em um clima bem intimista, apenas para a família e um seleto grupo de amigos, o empresário amazonense Diego Hidalgo, CEO da Sam Group, que reside em São Paulo, comemorou seu aniversário em sua residência, com a participação de alguns artistas que foram prestigiar o amigo.

Entre os convidados, estavam a cantora Solange Almeida, o promoter David Brazil, o cantor amazonense Uendel Pinheiro e Vinne Ramos. Valorizando a cultura do norte, o evento contou com a participação do grupo Encanto Vermelho e contou ainda com a cobertura de Natan Balieiro, apresentador do 'The Show', exibido na TV de Manaus.

Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, a classe artística foi bastante prejudicada, e pensando justamente nisso, o empresário, festejando seu aniversário, pensou em reunir artistas nacionais com intuito de ajudar e unir o útil ao agradável.

”Tomando todos os cuidados e seguindo todas as normas da vigilância sanitária, pensei em fazer esse evento, com o objetivo de ajudar a classe artística e também para valorizar a cultura do nosso país. Contratei uma equipe que realizou os testes em todos os convidados e graças a Deus estão todos negativos para a covid”, declarou Hidalgo.

Durante todas as dependências do evento estavam disponíveis frascos com álcool em gel, e todos os convidados foram instruídos a manterem o distanciamento entre si, além da utilização da máscara quando não estivessem se alimentando.

Ainda marcaram presença no evento, o DJ Maurício Del Cistia, os Gêmeos Araújo, a Chef Juliana Nicoli, que participou do reality Masterchef e o grupo Encanto Vermelho.

A cantora Solange Almeida foi a responsável em puxar o tradicional Parabéns a você!

Parceria

Todo o projeto e montagem foram feitos pela Zaz Produções, agência especialista em eventos e cultura. Fundada em 2013, a empresa traz em sua essência toda a vontade de criar, idealizar e organizar grandes eventos em todo o Brasil e desenvolver projetos nas mais diversas áreas culturais, como literatura, música, audiovisual, artes plásticas, ballet e projetos humanitários.

A GB Publicidade Produções, empresa do Natan Balieiro, também participou do evento com todo aparato de organização e logística dos artistas locais e nacionais. O apresentador também entrevistou os artistas e todos estarão no programa The Show.