Encontro de divas! Dulce María e Duda Reis estarão juntas em live na próxima sexta, 29

As artistas irão conversar sobre carreira, vida pessoal e novos projetos

Nesta semana, duas divas irão se encontrar em um encontro surpreendente! A atriz e influenciadora Duda Reis vai comandar uma live no Instagram com a atriz e cantora mexicana Dulce María. A live está marcada para o dia 29, próxima sexta, às 19 horas, no perfil @olharflash, da marca de sérum para cílios fLash. As duas são embaixadoras do produto, que ajuda no crescimento dos cílios, em seus respectivos países, Brasil e México.

Duda, que já admitiu publicamente ser fã de carteirinha da artista mexicana, vai bater um papo com Dulce sobre diversos assuntos, entre eles a carreira, novos projetos e a vida pessoal, como a maternidade. Maria Paula, a pequena filha de Dulce, nasceu no último mês e tem sido sua prioridade no momento. Além disso, as duas irão responder a perguntas enviadas pelos usuários durante a live.

Empolgada com o encontro, Duda escreveu em seu perfil no Twitter: "Não tenho nem roupa pra isso, só minha gravata vermelha”, fazendo referência ao uniforme de escola utilizado pela personagem Roberta, interpretada por Dulce na novela Rebelde, que fez enorme sucesso no Brasil entre 2004 e 2006.

Duda e Dulce ainda irão descrever suas experiências como embaixadoras da fLash e revelar suas rotinas de beleza e autocuidado. Em 2019, a marca chegou ao México e Dulce María tornou-se embaixadora. Já Duda Reis virou embaixadora no Brasil quando o produto desembarcou em solo nacional, no fim de 2020.

Larissa Petrini/Asimp