Erasmo Carlos comemora 80 anos

Canções em parceria com Roberto Carlos se destacam em levantamento do Ecad das mais gravadas e mais tocadas

Mais de um mês depois de comemorar os 80 anos do amigo e parceiro Roberto Carlos, chegou a vez do cantor e compositor Erasmo Carlos virar octogenário. Neste sábado, dia 05, o Tremendão comemora o seu 80º aniversário. No levantamento especial feito pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), a parceria dele com o Rei é um dos destaques.

Das 20 músicas de autoria de Erasmo Carlos mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil, 19 foram feitas em parceria com Roberto Carlos. Na liderança, “É preciso saber viver”, seguida por “Eu te amo te amo te amo” e “Caminhoneiro”, que completam o top 3.

Apontado como um dos ícones do rock brasileiro, Erasmo tem 682 canções e 643 gravações cadastradas no Ecad. Na lista das suas músicas mais gravadas por outros intérpretes, “Emoções” ficou em primeiro lugar, com “Jesus Cristo” em segundo e “Detalhes” em terceiro. Todas também feitas em parceria com o Rei.

Nos últimos cinco anos, mais de 80% dos rendimentos em direitos autorais de Erasmo Carlos pela execução pública de suas músicas foram provenientes de shows, rádios e TVs.

Erasmo Carlos é filiado à União Brasileira de Compositores (UBC), uma das sete associações de música que administram o Ecad. O diretor executivo da associação, Marcelo Castello Branco, comentou sobre os 80 anos do artista. “O Gigante Gentil é um dos artistas mais adorados da MPB. Construiu uma carreira ímpar, generosa e transcendente”, disse Castello Branco.

Ranking das músicas de Erasmo Carlos mais tocadas nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao vivo)

1 É preciso saber viver - Erasmo Carlos / Roberto Carlos

2 Eu te amo te amo te amo - Erasmo Carlos / Roberto Carlos

3 Caminhoneiro - Erasmo Carlos / Roberto Carlos / Harford John

4 Detalhes - Erasmo Carlos / Roberto Carlos

5 Gatinha manhosa - Erasmo Carlos / Roberto Carlos

6 Além do horizonte - Erasmo Carlos / Roberto Carlos

7 Nossa Senhora - Erasmo Carlos / Roberto Carlos

8 Jesus Cristo - Erasmo Carlos / Roberto Carlos

9 Se você pensa - Erasmo Carlos / Roberto Carlos

10 Sentado à beira do caminho - Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Luciana Dantas/Asimp