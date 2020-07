Espaço virtual mostra como ajudar ao próximo a partir de exemplos de solidariedade

Projeto da PMBCS, do Grupo Marista e da PUCPR aborda o tema solidariedade com notícias, pesquisas e informação de qualidade

Desde o início da pandemia da Covid-19, empresas, instituições e pessoas de todo o mundo têm se mobilizado em uma rede de solidariedade para ajudar os que mais precisam. São ações que contemplam desde a doação de tempo para ajudar o vizinho com as compras do mercado até o fornecimento gratuito de equipamentos para hospitais. No âmbito financeiro, em quase 4 meses, as doações estão próximas de R$6 bilhões em todo o Brasil, segundo contabilização do Monitor de Doações.

Nesse contexto, surge o Solidariedade que aquece, um espaço construído para reunir boas ações e ideias capazes de incentivar outras pessoas a praticarem o bem, sendo assim um meio de educação para a solidariedade. Entre as campanhas que podem ser conhecidas ao visitar o portal é o SOS Vila Torres, que conseguiu arrecadar 10 mil cestas básicas e atender 2 mil famílias em Curitiba graças a doação de várias empresas e pessoas.

“Atuar em favor do bem comum e gerar oportunidades para todos faz parte do jeito Marista de ser. Queremos inspirar pessoas e empresas a manter essa corrente de solidariedade”, explica June Cruz, diretor executivo da Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS).

Plataforma

O portal é dividido em editorias, onde é possível encontrar informações sob diversas perspectivas. A seção Boas Notícias traz ações realizadas pela comunidade e do empresariado para amparar e proteger pessoas em situação de risco. Já a Playlist Solidária constrói por meio de vídeos, entrevistas e painéis de debate um espaço de educação para solidariedade.

A editoria Caminho Pastoral fomenta e compartilha ações de arrecadação e mobilização feitas pela Igreja Católica no Brasil e no mundo. E algumas campanhas ligadas a Missão Marista também podem ser conhecidas ao visitar o portal, uma delas é o SOS Vila Torres.

Conhecimento

O Solidariedade que aquece apresenta ainda pesquisas e relatórios, em um espaço criado para construir conhecimento. São análises sobre cenários, hábitos, saúde mental e impactos que a pandemia vem causando no mundo todo. Informações essas que podem embasar tomadas de decisão e ajudar profissionais de saúde, a economia local e a sociedade como um todo.

“O que temos mapeado é apenas uma parcela de todas as ações que estão sendo realizadas ao redor do mundo. A partir desses exemplos, nossa intenção é que mais pessoas e instituições se sintam estimuladas a ajudar quem mais precisa neste momento”, reforça June Cruz.

O espaço virtual www.solidariedadequeaquece.com.br é uma Iniciativa conjunta da Província Marista Brasil Centro-Sul, do Grupo Marista e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Conheça e faça parte da iniciativa: http://solidariedadequeaquece.com.br/

Sobre a Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS)

A Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS) é uma unidade administrativa do Instituto Marista que foi idealizada em 1817 por Marcelino Champagnat, na França. Presente no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e na cidade de Goiânia. A instituição atua em prol da missão Marista, que é ser farol que orienta e promove a vivência dos valores do Evangelho, do jeito de Maria, contribuindo para a formação de cidadãos éticos e solidários para a transformação da sociedade, com foco nos direitos de crianças e jovens. Saiba mais no site: marista.org.br.