Está no ar o disco de estreia da Sala de Estar

Meia Luz reúne cinco canções autorais e inclui a cidade de Londrina na rota da “Nova MPB”

Foi ao ar no último dia 10 o EP de estreia da londrinense Sala de Estar. “Meia Luz” foi viabilizado por meio de financiamento coletivo e compila as 5 faixas que são o embrião da banda Sala de Estar. O trabalho lírico e sensível está disponível em todas as plataformas e já recebeu mais de 4 mil acessos.

“É um momento de realização para nós. O processo começou lá em 2019, com a campanha de arrecadação, e de lá para cá foram muitos shows, festivais, muito trabalho. Ver o disco pronto, com acessos do público, todos os retornos, é uma grande alegria”, conta Cau Russo, vocalista e violonista da Sala de Estar.

Meia Luz mergulha na poesia da música brasileira para falar de amor, da vida e do sensível. Viajando principalmente pelo samba, o trabalho surpreende principalmente pelo requinte vocal, que completa o lirismo das canções. Meia Luz vem para marcar o lugar da cidade de Londrina entre a importante produção da Nova MPB e pode ser ouvido neste link.

Isabela Cunha/Asimp