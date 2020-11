Estudante londrinense é finalista em concurso de música

Manuela Yumi Shirahigue Nagata participa da final do Positivo's Voice. Evento acontece ao vivo, neste sábado, no YouTube

A fase final da 5ª edição do Positivo’s Voice acontece em formato on-line, aberta ao público e transmitida ao vivo no dia 7 de novembro, a partir das 16h, no canal do Colégio Positivo no YouTube. Participam do concurso alunos de todas as unidades do Colégio Positivo, Colégio Semeador e Colégio Passo Certo. Foram 96 concorrentes e o grande destaque de Londrina nesta final é a estudante Manuela Yumi Shirahigue Nagata, do 3º ano do Colégio Positivo - Santa Maria.

A nota final é composta pela soma entre votação do público e votação dos jurados. As apresentações estão disponíveis na playlist “Positivo’s Voice”, no canal do Colégio Positivo no YouTube.

Participam da final apenas três concorrentes de cada ano, do 3º ao 7º ano do Ensino Fundamental, além de três finalistas dos 8º e 9º anos e mais três finalistas do Ensino Médio. "Ano a ano, o projeto Positivo's Voice vem sendo reestruturado para ampliar a prática musical dentro das escolas e oportunizar aos alunos a experiência de cantar individualmente no palco, reconhecendo e incentivando o talento vocal. As últimas edições foram realizadas no formato presencial e organizadas por sede. No planejamento inicial para a edição 2020, o evento aconteceria da mesma forma. Porém, devido à pandemia, fomos obrigados a mudar os planos e unimos todas as unidades em um grande evento on-line, o que aumentou ainda mais a competitividade entre os participantes", afirma a Assessora de Música do Colégio Positivo, Ana Cristina Rissette Schreiber.

Local: Canal do Colégio Positivo no YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLsw_glHKn7L91Ddx0pDO7e4NPtRB9k209)

Asimp/Colégio Positivo