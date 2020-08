Ex atriz das pegadinhas do João Kleber Show da Rede TV estreia como apresentadora de lives musicais

“O mundo agora é online. Este é o nosso novo mercado de trabalho com a pandemia”, declara Débora Dunhill que apresentou a live do Grupo de Samba e Pagode Encontro com Amigos.

A apresentação do grupo aconteceu no último final de semana em 01 de agosto e marcou a estreia da Atriz Débora Dunhill como apresentadora. “Foi um desafio, sempre quis ser apresentadora, adorei a experiência”, conta ela que negocia para ser a estrela da capa de aniversário da Revista Sexy em 2020.

A live com o título “Encontro com Amigos” contou com clássicos do samba e pagode além de canções autorais do grupo que tem como vocalista o cantor Jhonny Borges e contou com os músicos: Willian Bueno, Victor Henrique, João Gilberto, Bruno Borracha , Serginho, Fabinho, Dário e Andrezinho.

Link da live: https://www.youtube.com/channel/UCqJkMaN7dQD4smVQOilzETg