Ex BBB Dicesar assina contrato com produtora e lança música brega ao lado de cantor católico

O maquiador Dicesar Ferreira, ex integrante da décima edição do reality show Big Brother Brasil, o qual também faz sucesso com a sua principal personagem, que possui há mais de 25 anos, a drag queen Dimmy Kieer, vive retomada incrível em sua carreira artística em plena pandemia.

O artista está a um passo de se tornar Pop Star do show business, onde o ex BBB parece que acertou em cheio com novos contratos para tornar-se garoto propaganda de produtos e ainda compôs uma música no estilo brega, onde canta em parceria com o cantor sertanejo Miller Gomes da igreja católica.

Miller Gomes tem uma carreira consolidada na igreja católica onde palestra na prevenção ao câncer e canta suas canções de louvor e adoração. Com uma veia musical muito romântica, o cantor tem se destacado em suas redes sociais nesta vertente sertanejo pop com seu parceiro Bruno Oliveira, e já esteve por duas vezes no Vaticano ao lado do Papa Francisco, sendo em 2016 e 2018 e preserva com carinho e muito amor os amigos que conquistou pelo Brasil em suas missões.

Miller e Dicesar se juntam e gravam canção de sofrência e desapego, mostram ao mundo que todos são iguais e brindam a diversidade, já com pré contrato com grande marca de cerveja, onde os dois podem se tornarem os queridinhos e garotos propaganda da marca.

Segundo Miller, a música foi produzida por grande produtores da região do Pará, e o hits possui um leve toque de pisadinha com brega, onde menciona a libertação de um amor perdido e vem com uma pegada dançante, onde tem tudo para se tornar sucesso e conquistar o público do Brasil.