Ex The Voice Kids, Vicky Valentim comemora a vida adulta com lançamento de sua música "Deixa de Lado".

Vicky Valentim anuncia nova fase na carreira, mostra o amadurecimento ao lançar seu trabalho profissional como cantora aos 19 anos.

Clipe https://www.youtube.com/watch?v=kiMEB_4R8DU

O lançamento aconteceu dia 7 de julho em todas as plataformas digitais.

A faixa é um R&B com pegada pop e dá uma amostra do que se pode esperar dela para o futuro.

Essa música marca a nova fase da artista e mostra o amadurecimento da cantora, cada vez mais a vontade dentro de seu estilo musical.

"Gravar na quarentena foi uma experiência única, pois tive a oportunidade de ficar totalmente imersa na minha música! Tive mais tempo pra fazer tudo do jeito que eu queria e eu fiquei muito feliz com o resultado!", revela a jovem Vicky Valentim.

A nova fase da carreira mostra o amadurecimento ao lançar seu Single “Deixa de Lado”. A música é de autoria dela com a parceria do Gabrieu e produzida pelo produtor Henrique Solaria.

Composta em março deste ano, Vicky resolveu lançar ainda na quarentena produzindo todo o material sem sair de casa.

"Desde que saí do programa, venho me conhecendo e encontrando o meu estilo e agora acho que me encontrei nele e feliz", revela Vicky Valentim.

Vicky Valentim tem 19 anos e participou do primeiro The Voice Kids, em 2016. Teve como mentora no programa Ivete Sangalo. Depois do programa foi convidada pela cantora algumas vezes para participar de seus shows.

De lá pra cá colheu muitos frutos depois do programa, fez vários shows pelo Brasil, estudou e profissionalizou tanto na área musical como em artes cênicas.

Fez uma peça musical que ficou em Cartaz por uma temporada em um grande teatro de São Paulo . E está gravando sua primeira novela.