Ex-atriz do zorra total e Ex-do cantor Luan Santana as Musas do Carnaval do Rio falam da tristeza de não ter carnaval e famílias que vivem do carnaval

O reinado como Musas continua, mas pela primeira vez elas deixarão de desfilar sua beleza e samba no pé pela Marquês de Sapucaí neste ano de 2021.As Musas do Carnaval do Rio de Janeiro Musa da Mangueira Luísa Langer e Clariane Caxito Ex-atriz do zorra total lamentam o cancelamento da festa, mas apoiam a decisão do nosso Prefeito Eduardo Paes por causa das incertezas ainda provocadas pela pandemia do coronavírus. "É um momento difícil para quem ama o carnaval das escolas de samba e trabalhadores que vivem do carnaval . Não só para os foliões, mas para quem sobrevive dele. O cancelamento é coerente, e nossa dor não é maior que a dos outros. Tenho certeza que a Prefeitura conseguirá um segundo plano e estará ajudando as escolas a se manterem", acredit a Luísa e Clariane , que há mais de 10 anos anos abrilhanta a Sapucaí,Se tudo correr bem estamos com projeto de lives com Rainhas e Musas para o país da Nigéria e o público não ficará sem vê suas rainhas e Musas do Carnaval do Rio de Janeiro.

Desde 2011como Musas do Carnaval do Rio de Janeiro , tendo vivido essa pandemia com tanta tristeza, Luísa Langer Ex do cantor Luan Santana e Clariane Caxito Ex-atriz do Zorra Total diz que carnaval é uma festa coletiva, da massa, e sabe que é preciso que todos estejam protegidos para o espetáculo acontecer. "Vamos aguardar e festejar com saúde, segurança,Esperança e muita alegria", diz elas. Mas, como boa Musa que é, também faz suas críticas. "Talvez, se a questão da vacina fosse tratada com responsabilidade e não como um jogo político, a nossa festa poderia ser realizada no meio deste ano e muitas familias que trabalham nos barracões e Sapucaí não ficariam sem trabalho e passando dificuldade até pra colar . A vacinação começou e isto já nos deixa otimistas e mais esperanç osos. Contudo, quando as vacinas vão chegar nas favelas, no subúrbio?""diz Luísa e Clariane.