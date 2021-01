Ex-Panicat Babi Mu agora como Dj se prepara para novo lançamento musical

A gata que atualmente é uma grande influência nas redes sociais (com mais de 10 milhões de seguidores) lançará hoje, 11/01 (2ª feira), ás 19h no maior canal de videoclipes do mundo, o Kondzilla” a música “ Sequencia do Vapo “ com participações do Mc 27 (revelação do Funk) além do Dj Impostor, um dos maiores produtores Musicais do Brasil.

A música que é o mais novo sucesso do Tik Tok, mesmo antes do lançamento do clipe já bateu a marca de 5 Milhões de views em seus canais de acesso e está disponível em todas as plataformas digitais!