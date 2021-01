Ex-RBD Maite Perroni é capa de revista Brasileir

Brasileira e fala sobre reencontro com RBD

A atriz e cantora Mexicana Maite Perroni foi escolhida para estampar a capa digital da Revista Brasileira L'officiel, uma das mais famosas publicações de moda do mundo.

Em uma longa entrevista, entre outros assuntos, uma das vozes do RBD falou do show virtual que fez ao lado da banda após 12 anos: ''A música sempre fez parte da minha história e tive a oportunidade de realizar muitos sonhos, tanto na atuação quanto na música, o que acabou de acontecer com o RBD foi uma homenagem a toda aquela geração que ainda é tão forte quanto no começo e que ao longo desses anos esteve presente e fez com que o RBD continuasse a existir em seus corações. Queríamos dar a nós mesmos um momento único e irrepetível para compartilhar com todos e assim foi. Mas a música sempre fez e sempre fará parte da minha vida!'' disse.

Ela contou que não imaginava que fosse entrar no palco novamente com o RBD: "Eu realmente digo a você que nunca pensei que este momento nunca fosse acontecer de novo, estarmos juntos no palco cantando essas canções que mudaram nossas vidas. Tudo aconteceu de uma maneira tão bela que não havia como dizer não; Todos nós nos conectamos com a ideia de poder fazer essa homenagem, nos adaptando ao trabalho em circunstâncias tão diferentes, realizando reuniões de zoom, ensaiando as coreografias separadamente, enfim, foram muitos os desafios que aceitamos porque queríamos fazer acontecer. Nos esforçamos muito para apresentar um show incrível e ficamos muito honrados com o amor com que o público recebeu este momento. Foi inesquecível", disse a cantora e atriz, que em 2020 emplacou outro trabalho de sucesso mundial, a série "Desejo Sombrio" da Netflix que se tornou uma das 10 séries mais assistidas do mundo em 2020 e teve sua segunda temporada confirmada pela empresa de streaming.