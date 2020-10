Fã de Gabigol Youtuber eTiktok Gui Polêmico é nova revelação do humor com muito sucesso na Internet

Guilherme mais conhecido como Gui Polêmico é um dos influenciadores mais seguidos do público teen e adulto Do Rio de Janeiro. Com suas redes sociais em grande ascensão, o jovem que também está se lançando como cantor, Tiktoker, Youtuber, faz muito sucesso com seus vídeos no YouTube e TikTok que hoje já conta com mais de 1 milhão seguidores no Instagram e 2.4 milhões e aproximadamente 50 milhões vizualizações.

Isso tudo em apenas 90 dias

Idealizador, cantor e humorista do antigo Canal do YouTube “TROPA DA 9”, um canal com conteúdo infantil e humorístico de entretenimento que diverte toda a família, Guilherme da 9 apostou e novas ideias para sua carreira e se transformou em GUI POLÊMICO

Sua nova roupagem Guilherme junto com sua namorada traz um conteúdo com a mesma irreverência embora mais adulto para seus seguidores no canal do youtube vídeos inéditos toda os Semana que são sempre esperados pelos seus fãs e seguidores.

Uma parte importante do conteúdo do canal é que em menos de 90 dias de existência seu canal já passa de 10 milhões Visualizações, e 333 mil inscritos.

O youtuber já fez diversos quadros de humor interativos com brincadeiras com seu cotidiano e dia a dia.

E nem a pandemia conseguiu parar os projetos de GUI POLÊMICO , pois ele além de ser convidado para participar de diversas Lives no YouTube e Instagram, ele ja esta preparando uma Live própria semanal na sua rede social na qual ele vai cantar sua nova música e apresentar alguns artistas do canal para seus seguidores, fazendo assim além de tudo um trabalho cultural, educativo e social.