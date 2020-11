Fabrício e Henrique lançam “Pra Quê Namorar”, parceria com Maiara e Maraísa 

Já esta disponível em todos os aplicativos de áudio a nova música de Fabrício e Henrique, “Pra Quê Namorar”. O feat com as irmãs Maiara e Maraísa, que ganha o YouTube , promete conquistar os fãs, garantindo os embalos do final de semana e anunciando um som para animar o final do ano.

Dos compositores Matheus Costa, Allef Rodrigues, Gui Prado e Thales Gui, a canção produzida por Fernando Zor conta a história de um rapaz fiel que recebe uma cantada de uma mulher comprometida. No refrão, o recado importante: “Se é pra trair / Se é pra mentir / Fazer chorar / Pra quê namorar?”.

Fabricio ressalta que entre todos os lançamentos já realizados, a expectativa para este é grande. “Sem dúvidas, desde que iniciamos nossa trajetória juntos, esta é uma porta que se abre. Gravar com Maiara e Maraísa foi uma honra pra nós, meninas do bem, talentosas e que não à toa conquistaram o país inteiro. Eu vivi uma linda história de amor ao lado da Maraísa e , hoje, seguimos companheiros, grandes amigos. Me sinto grato pela oportunidade de conhecer um lado tão nobre e puro dessa pessoa maravilhosa, que só agregou ao meu ser”, revela.

Henrique conta que pensaram no clipe de acordo com a identidade que buscam passar adiante. “Apesar de um grande passo, não queremos compartilhar com o público algo que não seja nossa verdade. Por isso, sempre tentamos colocar, junto com a nossa equipe, o que acreditamos, assim não tem erro, o mais importante, aos nossos olhos é ser um trabalho sério, bem executado e seguindo nossas origens. Realizamos todo o processo com enorme carinho e cuidado, pensamos em cada detalhe para o nosso público”.

Em tempo: Fabrício e Henrique celebram a receptividade dos internautas com cada ciclo. Com “Caiu a Ficha” e “Cenário Congelado”, os cantores já somam mais de 1 milhão de acessos, individualmente, sendo esses dois sucessos que estão na boca do povo.

Fabrício E Henrique:

Em contato com o “mundo” e seus obstáculos desde a infância, Fabricio Marques começou sua vida profissional como engraxate. Com grande esforço, dedicação e fé em Deus, entrou no universo dos negócios, se consagrando como um dos maiores empresários no ramo da moda e construção civil, em Goiás. Mas foi há cerca de um ano que deu tom aos seus sonhos, se entregando à música, por indicação de um amigo.

Vivendo com perseverança e determinação esta nova fase, ele leva consigo histórias marcantes, como as de seu pai, que o apresentou as modas de viola. Na bagagem do coração, Leonardo, Milionário e José Rico e Bruno e Marrone são hoje as inspirações do cantor, além dos três filhos que o motivam ao melhor, sempre.

Já Rodrigo de Melo, atualmente Henrique, é conhecido na indústria como “Ronny”, o primeira voz da extinta dupla Ronny e Max. Ele acrescenta ao projeto com seus 19 anos de estrada, que se deu inicio de maneira leve, enquanto tocava com os amigos, em uma roda de samba por diversão. Com experiência em bares, boates, festas particulares e exposições agropecuárias, ele já passou por momentos engraçados e dificies, não sendo reconhecido em seu próprio show. No entanto, o artista que inicialmente tentou ser jogador de futebol, encontrou nos palcos seu futuro e o sustento para os seus dois filhos.

Em uma crescente considerável, com participações de grandes nomes do cenário atual no álbum trabalhado recentemente, Fabricio e Henrique são exemplos de luta, garra, força e, sobretudo, maturidade. Com os sonhos alinhados e buscando “ser feliz”, eles se especializam, aprimoram os dons e fazem, com destreza e sabedoria, com que o público se encante cada dia mais.

