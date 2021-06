Famosos fazem campanha para Lisa Gomes apresentar o Tv Fama

Assim que foi anunciada a nova grade de programação da Redetv, uma grande expectativa tomou conta dos funcionários da emissora e dos fãs. O fato é que essa ‘Nova Redetv’ surpreendeu negativamente na audiência e não agradou os apaixonados por televisão.

O Tv Fama, uma das pratas da casa, não consegue atingir 1 ponto no ibope e o declínio está cada vez pior. Em apenas 1 mês no comando da apresentação, Julio Rocha pediu demissão, e desta vez Lígia Mendes que aparentemente não aguentou a pressão e também pediu pra sair, restando apenas Aline Prado ao lado do icônico Nelson Rubens.

Nany People, fã do Tv Fama, resolveu opinar para tentar ‘salvar’ o programa e sugeriu como nova apresentadora, a carismática repórter Lisa Gomes que já está na Redetv há 8 anos, “Eu pensando aqui... Porque o Tv Fama não coloca minha amada Lisa Gomes como apresentadora? Além de empatia, tem gabarito para tanto!”, escreveu a jurada do Ratinho.

A publicação de Nany People viralizou e vários famosos e anônimos começaram uma campanha pedindo a presença de Lisa Gomes à frente do Tv Fama, juntamente com Aline Prado e Nelson Rubens. A cantora Eliana de Lima, Adélia Soares (Ex-BBB), Aritana Maroni (Ex-Fazenda), Rita Cadillac, Cantor Nahim e fãs da jornalista entraram na torcida.