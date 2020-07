Fazenda onde nasceu Tarsila do Amaral é cenário de clipe de jovem dupla

A dupla Miller e Bruno, está lançando o videoclipe da música 'Maria Mãe de Deus', do gênero Mariano. O clipe contém imagens inéditas do restauro da capela, que fica situada na Fazenda São Bernardo, na zona rural de Rafard (SP), onde a pintora Tarsila do Amaral, nasceu e viveu até os 9 anos de idade. Vale lembrar que o local será transformado em um museu interativo ligado ao modernismo, movimento que influenciou as artes e o design na primeira metade do século 20 e do qual a pintora fez parte, diz Toninho Macedo, diretor cultural da organização social Abaçaí Cultura e Arte.

Batemos um papo com a dupla para conhecê-los melhor e saber dos novos projetos.

Como se deu a formação da Dupla?

Miller: Estava preparando um novo álbum e comecei a buscar nas redes sociais um outro cantor que tivesse características parecidas com as minhas, como por exemplo a voz, a aparência similar e sobretudo o desejo de seguir carreira musical; e foi onde conheci o Bruno, que veio quase que por promessa por que muitos confundem-nos como irmãos.

Conte-nos um pouco sobre a dupla, e o segmento musical?

Bruno: Cantamos Pop e Sertanejo, e não diria que somos uma dupla, preferimos pensar em parceria, pois o Miller tem um perfil sertanejo e eu um perfil mais pop, e aí quando unimos os nossos gostos musical, gera um bom resultado. Eu canto desde pequeno e quando surgiu o convite, abracei de imediato essa nova experiência.

Qual o nome oficial da parceria?

Miller: Estamos buscando, iremos lançar uma promoção nas redes sociais, onde o prêmio será um violão para quem nos ajudar a escolher o nome mais apropriado para a dupla.

Vocês têm alguma dica para este nome?

Bruno: Gostaríamos que fosse algo que juntasse nossos nomes, porém que seja original.

Penso que pode ser um nome só ou até no máximo dois nomes, exemplos: Bruno Miller ou O Clone, diz ao risos Miller.

Vocês são nascido em qual cidade?

O Miller é de Saloá em Pernambuco, e eu Bruno sou de Serra Talhada, também de Pernambuco.

Os corações estão preenchidos ou os dois são solteiros?

Somos Solterissimos

Como está sendo essa receptividade do público?

Miller: Estou muito feliz e posso afirmar que a recepção foi ótima ao novo projeto ao lado do Bruno. Eu já tenho uma carreira mais instável devido estar desde 2016 realizando palestras e também cantando, e costumo compartilhar tudo nas minhas redes sociais, onde já existe um público fiel que acompanha os meus trabalhos.

Bruno: A recepção está sendo incrível, com muito carinho e a cada dia conquistando mais seguidores e admiradores ao nosso trabalho.

As composições tem o dedo de vocês ou são de outros autores?

Bruno: O Miller já tinha composições dele e só fizemos moldar para uma versão a dois. Está dando super certo.Já eu tenho poucas composições mas estamos trabalhando nelas também.

Fale nos desta música, por que lançar uma música católica a Nossa Senhora?

Miller: É muito especial, 'Maria mãe de Deus' foi lançada em 2017, onde viajei pelo Brasil cantando ela, está no álbum "por um milagre" que vendeu mais de 11 mil cópias, e relançar ela com o Bruno, me deixa ainda mais feliz, primeiro por ele ter aceitado cantar está música tão especial e segundo porque ficou super bonita nas duas vozes.

Bruno: Esse clipe torna-se mais especial devido a homenagem que estamos fazendo a organização #abaçaí e #tercodoshomensdobrasil #thdobrasil, essa ideia das imagens restaurando a capela de São Bernardo na fazendo que nasceu Tarsila do Amaral que é gerenciada por Toninho Macedo, as imagens dos missionaioris rumo a África foi realmente uma benção de Deus.

O que teremos de novidades?

Bruno: Temos muitas coisas boas programada pela frente, como por exemplo uma música internacional, uma versão em português que compus e gravamos, estamos aguardando apenas a liberação internacional para o lançamento.

Miller: Estamos preparando muitas coisas, inclusive kits nossos que estarão disponibilizados em breve em nosso site.

Neste momento onde a febre está sendo a realização das LIVES, vocês pretendem realizar também?

Estamos programando uma que será divulgado e realizado em breve.

Para finalizar, nos conte um hobby que vocês possuem?

Miller: Trabalho eu acho (risos)

Bruno: Trabalhar, pois além de cantar eu sou advogado, então isso toma certo espaço do meu tempo. Mas também amo viajar e cantar.

Deixe as suas redes sociais:

Instagram: @millerebruno

Site. https://www.produtoracasabranca.com.br/miller-g-bruno-o-