Felipe Araújo comemora aniversário com live

A transmissão acontece amanhã, dia 18/07 às 15h e tem participação de Ferrugem

Nada melhor do que comemorar ao som de uma boa música, por isso, neste sábado, dia 18/07, às 15h, Felipe Araújo e Ferrugem se juntam para uma grande festa em celebração aos 25 anos de Felipe. “Churrasco de aniversário do Felipe Araújo com Ferrugem” conta ainda com a chef assadora Helô Palacio e o Fred do desimpedidos.

Com recém lançamento do EP “Eu e Vocês”, Felipe Araújo se junta a Ferrugem em show virtual e relembram sucesso da música mais executada de 2019, “Atrasadinha”, que fez parte do DVD de Felipe gravado no Rio de Janeiro e ganhou participação do pagodeiro.

Ainda em cena, Felipe mostra, por que conquistou o país, a critica, imprensa e público. Para a ocasião, separou um repertório completo e exclusivo: “Mala é falsa”, “Hoje eu beberei”, “Espaçosa Demais”, “Mentira”, “Ainda sou tão seu”, “Só falta você”, “Confidências”, “Deixaria tudo”, “Conversa confidencial”, “Chave cópia”, “Amor da sua cama”, “Agora”, “Só pro meu prazer”, “Inventa algum sentimento”, “Você musou”, “Maus bocados”, “Cê que sabe”, “É com ela que eu estou”, “Caso indefinido”, “Melhor Amigo” e “Reicidente”.

“Espero todos vocês pra minha festa de aniversário. Vamos cantar parabéns e comemorar muito. Ter vocês assistindo é a certeza de que estarei acompanhado dos melhores. Vai ser uma tarde especial, regada a boa música”, finaliza Felipe.