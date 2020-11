Fenômeno no TikTok, cantora Erikka idealiza concurso inovador na plataforma 

Intitulado #HitComErikka, o objetivo do desafio foi gerar uma música em conjunto com os usuários

Com 17 anos de carreira e mais de 51 milhões de visualizações no Youtube, Erikka se tornou um dos grandes nomes da música popular brasileira. No entanto, com a pandemia do novo coronavírus, a cantora, que já ganhou competições na TV e se tornou mania nacional com seu hit emplacado em novela, se viu “afastada” de seus admiradores, uma vez que vinha fazendo uma turnê pelo Brasil afora, para divulgar “Sentimento Cadê Você” e foi então que ela decidiu arriscar-se. Após lançar “Show Bar”, seu primeiro DVD, no inicio deste ano, migrou também para o aplicativo “TikTok”, e lá descobriu o espaço ideal para se aproximar das pessoas e assim, confortar sua saudade dos palcos e eventos.

Com poucos meses de utilização da plataforma, conquistou seu primeiro milhão, ocupando o ranking das contas mais visualizadas da internet. A razão de tamanho crescimento deve-se ao conteúdo diferenciado, divertido e arrojado que ela vem oferecendo desde então, como, por exemplo, os challenges #inventeumaletra e #compondocomerikka.

“Me sinto muito realizada com o reconhecimento que venho conquistando. A internet nos possibilita uma troca e uma aproximação incrível com quem acompanha nosso trabalho. Tudo não passava de uma brincadeira e quando percebi, estava entre as contas mais acessadas do país. Quando nos doamos com amor não tem erro”, declara Erikka.

Mas ela não parou por aí e logo se reuniu com o time do TikTok Brasil para colocar suas ideias em prática. Com o apoio de seus empresários, Violeta Kay e Alê Muniz, da Kay Entretenimento, Erikka desenvolveu um projeto jamais visto, no qual os internautas podem compor uma música junto com ela. Não é demais?

Com uma superprodução de Pablo Bispo e Ruxell, conhecidos por dar tom aos grandes hits de Anitta, Iza, Lexa, Pabblo Vittar e Mc Zaac, “Piscadinha” terá total contribuição dos navegantes.

“Isso é um case que ninguém nunca fez, uma interação completamente diferente. Quando soubemos da ideia da Erikka, ficamos muito animados justamente por ser algo inovador”, diz Pablo Bispo.

“O mais bacana pra mim é que qualquer pessoa pôde fazer parte, não tinha idade e limitações, fizemos uma junção de tudo o que recebemos e essa diversidade será explicita no resultado final, que não tenho dúvidas, ficará incrível”, completa Ruxell.

Aconteceu da seguinte forma, dividida em três trechos, para cada verso Erikka escolheu os três vídeos mais criativos para serem votados. Uma vez que as escolhas foram realizadas, a música ganhará um videoclipe no dia 06 de novembro, em todas plataformas digitais e Youtube.

Isabella Otero/Caldi Comunicação