Fernando & Sorocaba se unem à Henrique & Juliano na emocionante “Papai Chorando”

Canção é uma linda homenagem aos pais e tem Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, no videoclipe

Fernando & Sorocaba prometem emocionar não só os papais, como a todos que ouvirem o lançamento “Papai Chorando”, com participação especial de Henrique & Juliano. A faixa esta em todas as plataformas digitais. Seu videoclipe, dirigido por Bruno Fioravanti, ilustra a história contada na música, além de ter a modelo e influenciadora digital Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, como uma das personagens. O single é uma homenagem a todos os pais, que tem papel fundamental na vida e no desenvolvimento de seus filhos.

Escrita por Sorocaba e o compositor Cristhyan Ribeiro, ‘Papai Chorando’ traz em seus versos a história de um jovem que descobre logo cedo que será pai e, a princípio, sentia que era muito novo para isso. Mas, criou sua filha, estando presente em todas as fases de seu crescimento até o casamento, e mostra como foram companheiros um do outro "Papai me conta uma história / E ela cansada dormiu em seu peito / E ele pensava / Lá se vai minha vida / Num sono profundo / Nunca imaginei que mudaria tudo"

Através das imagens do videoclipe, a dupla conseguiu ilustrar todas as fases deste pai, contadas na letra de ‘Papai Chorando’. Desde a descoberta da gravidez, durante o desenvolvimento da filha, na infância, passando pela adolescência até apresentar seu namorado, que depois acaba virando noivo. A personagem de Biah Rodrigues entra na fase adulta da história e representa a filha se casando.

O single estará disponível em todas as plataformas digitais às 21h desta quinta (29) (ouça aqui) e o clipe poderá ser conferido no canal de Fernando & Sorocaba no YouTube no dia 30 de julho, sexta-feira, a partir do meio dia.

Papai Chorando - Fernando & Sorocaba feat. Henrique & Juliano

(Letra)

Quando chegou a notícia ele caiu pra trás

Sentia que era jovem demais pra ser pai

Se não cuidava nem dele

Muito menos de outra pessoa

Ia ser praticamente uma criança cuidando de outra

E ele dizia

Lá se vai minha vida

Lá se vai meus planos

Olha eu vendendo meu carro do ano

Minha faculdade eu já tô largando

Bateu o desespero

Tem alguém chegando

3 anos passaram logo

Como o tempo correu

Mais de mil fraldas depois

Uma princesa cresceu

Ela mandava na casa

E olha que nem falava direito

Papai me conta uma história

E ela cansada dormiu em seu peito

E ele pensava

Lá se vai minha vida

Num sono profundo

Nunca imaginei que mudaria tudo

E admirava no berço o seu anjo

Que antes de dormir dizia

Papai te amo

E os verões passaram feito flash

Adolescentes, balada, amigos rebeldes

Só que teve um dia que

Que ela chegou em casa com alguém do lado

Calma, pai, é só meu namorado

Lá se vai minha vida

Num vestido branco

Entrando na igreja

Hoje se casando

Ela tava linda

Nossos braços se cruzando

No altar te entregando

E o papai chorando

Quando chegou a notícia ele caiu pra trás

Ela tava linda, nossos braços se cruzando

E o papai chorando