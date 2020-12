Fernando Moraes é eleito presidente da FACIAP

Fernando Moraes, atual presidente da ACIL, foi eleito ontem (11) presidente da FACIAP - Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná - para o biênio 2021/2022. Fundada em 1959, a FACIAP reúne 294 associações de todo o estado e está presente em 75% dos municípios paranaenses, representando mais de 50 mil empresas. A eleição mostra a força de Londrina no cenário estadual e consolida a representatividade da ACIL como entidade associativista.

Na FACIAP, onde será empossado no dia 3 de janeiro, Fernando Moraes pretende estimular o associativismo paranaense, intensificando o contato entre as associações. Ele vai assumir a presidência no lugar do empresário Marco Tadeu, diretor do grupo Ingaville, de Maringá, que esteve à frente da Federação por duas gestões (2017-2020).

Fernando Moraes deve imprimir uma gestão de caráter institucional. “Pretendo unir e fortalecer as associações. Também quero que a Federação ganhe mais em evidência”, comenta. Ele vai deixar a presidência da ACIL em 26 de fevereiro, quando Marcia Manfrin assumirá o cargo.

“Vamos trabalhar pela união de todos e fortalecer as associações institucionalmente”, ressalta Fernando Moraes, que é diretor comercial do grupo Móveis Brasília, representante da Vivo e principal revendedor de celulares do sul do País.