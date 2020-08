Fiduma & Jeca lançam "Paz Interior", com Gustavo Mioto, nas rádios de todo Brasil

"Paz Interior" faz parte do projeto "Alcooústico 2"

A dupla Fiduma & Jeca acaba de lançar mais uma música de trabalho nas rádios de todo o país.

“Paz Interior” é um dos grandes sucessos do projeto “Alcooústico 2, e conta com a participação do cantor Gustavo Mioto.

“O Gustavo é nosso irmão, faz parte da família, então uma hora tinha que sair essa parceria (risos) A música encaixou muito bem, achamos que ia combinar com a voz dele, aí logo fizemos o convite." - Fiduma.

A canção, que é uma composição de Gabriel Vittor, Juliano Tchula e Léo Targino, conta a história de um casal que não tem mais uma conexão por conta da correria e distrações do dia a dia.

Confira “Paz Interior”: https://www.youtube.com/watch?v=BzJYwcNOGAY

“Alcooústico 2” conta com 15 canções inéditas além de mais duas participações: Matogrosso & Mathias com “Igrejinha Azul” e Pedro Paulo & Alex na divertida “Alcoonteceu”, que já estão disponíveis nas plataformas de música e em vídeo no YouTube.

Fiduma & Jeca, que estão cada vez mais ganhando espaço e se destacando no meio sertanejo, acumulam mais de 177 milhões de visualizações no YouTube e milhares de fãs espalhados pelo Brasil.