Fiduma e Jeca marcaram presença em live beneficente ao lado de Gian e Giovani

Os valores arrecadados serão destinados à Associação Criança Feliz Sorocaba

Fiduma e Jeca participaram no último dia 25, de uma grande live beneficente ao lado da dupla Gian e Giovani. Com apresentação de Marcos Paiva, o evento arrecadou diversas doações para a Associação Criança Feliz Sorocaba, que presta suporte para jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade e transtornos de aprendizagem.

A live “Show de Prêmios by ACCA” contou com um mega sorteio para o público, que concorreu a diversos prêmios como como 3 vales compras de 1000 reais, motos, etc. O sorteio foi uma parceria com a Agência Vip Web e Associação Criança Feliz de Sorocaba. Fiduma e Jeca sempre foram muito fãs da dupla Gian e Giovani, e puderam se reunir com os ídolos em prol de algo muito especial.

“O primeiro show que eu fui na minha vida foi o deles, eu tinha apenas 6 anos de idade. Tinha todos os CDs e até fitas k7 da dupla, eles sempre foram uma grande inspiração pra mim. Foi indescritível a sensação de cantar junto com eles as músicas que nós ouvíamos quando éramos crianças. Sonhamos com esse momento por muito tempo.” - conta Fiduma.

Fiduma e Jeca, que já conquistaram disco de platina duplo por conta dos milhões de players nas plataformas de música, acabam de lançar o projeto “De 2000 Pra Frente” que já está disponível em vídeo no canal oficial do YouTube.

Sabrina Vasconcelos/Asimp