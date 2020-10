Filha de Fabiano, Júlia Menotti comemora sete anos

Esse ano o tema escolhido pela aniversariante foi inspirado no "Tie Dye"

Colorido e alegre como uma estampa de Tie Day, a sensação entre as crianças nesse ano foi a escolha de Júlia Menotti, filha do casal Fabiano e Marília Gabriela, para sua festa de aniversário onde comemorou sete primaveras.

A festa aconteceu em uma espaço aberto e arejado e, ao lado da família, Julia recebeu seus convidados que puderam participar de várias oficinas de recreação. As crianças ainda puderam levar para casa camisas, bonés e mochilas Tie Dye produzidas por elas mesmas. Foi cor e alegria para todos os lados!

Esse espirito da festa foi pensado a partir da ideia de reinventar as brincadeiras em casa, com técnicas simples e manuais, surgiram pinturas a partir da mistura de cores. Quem traduziu essas referências na decoração, feita no Espaço Lanai, foi a Dani da Caramelados Doceria, a recreação ficou com a galera da Colorê.