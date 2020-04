Filha de Gretchen, Jenny Miranda celebra aniversário

A modelo recebeu uma homenagem emocionante da rainha do rebolado

Na terça-feira(07), Jenny Miranda completou 31 anos. Devido ao distanciamento social, medida tomada por autoridades parar frear a disseminação do novo coronavírus, a filha de Gretchen fez uma festinha bem simples em casa, com um bolo com o tema da Minnie. Apenas os filhos Enrico e Anna Beatryz estiveram na celebração.

A morena ganhou flores do marido, o jogador Artur Vieira, café da manhã e cesta de chocolate da filha mais velha Anna Beatryz.

Já Gretchen fez um post para filha em sua conta do Instagram:

"Linda, gentil, amorosa, mãezona e, principalmente, uma filhona. Deus te proteja. Hoje e sempre. Te amo", escreveu a eterna rainha do rebolado.