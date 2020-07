Filha de Gretchen Jenny Miranda vai a Belo Horizonte para mais uma sessão de harmonização facial 

A filha de Gretchen está enfrentando um quadro de depressão

Jenny Miranda, que começou a fazer harmonização facial com o dentista Dr. Igor Costa Alves em janeiro, fez seu segundo retorno no dia 2 de julho.

A filha de Gretchen foi para Belo Horizonte, onde o dentista atende para continuar com o procedimento.

Lembrando que a modelo está enfrentando um quadro de depressão fortíssimo. Mesmo com o transtorno, ela diz que se apegou a Deus e conseguiu ir.

"Quem Conhece a depressão sabe que você tem que querer sair dela para vencê-la. Se você não quiser e se entregar é pior", disse a modelo.

Jenny conta que essa ida a capital de Minas e ter feito os procedimentos com o Dr Igor lhe deixou melhor, pois elevou sua autoestima e agora que ela já retornou ao Rio de Janeiro, disse que já está se sentindo muito mais disposta!

Os resultados serão divulgados a partir do dia 20 de julho, pois a modelo ainda está com o rosto inchado do procedimento. Ela ainda retornará na clínica para uma nova reavaliação.

Lembrando que harmonização você tem que estar fazendo sempre para manter o resultado desejado. Cada sessão feita melhora um pouco mais.

Dr Igor Costa Alves conta que a harmonização não é para mudar o rosto. "É só para deixar o rosto mais harmônico e deixar o rosto um pouquinho melhor, todo mundo pode melhorar um pouquinho mais", disse o profissional.

Vanessa Haddad/Asimp