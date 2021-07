Filho do cantor Leonardo revela que perdeu a virgindade com esposa de um traficante

Matheus Vargas, quinto filho do cantor Leonardo com Liz Vargas, a ex-integrante do Grupo Banana Split, vem se destacando cada vez mais no mundo da música de das polêmicas. Afinal, filho de peixe, peixinho é!

O sertanejo participou do Podcast ‘É Babado’ apresentado pela cantora e jurada do programa Canta Comigo Ana Dutra e pela ex-fazendeira Aritana Maroni e contou quando e como foi que perdeu a virgindade, “Foi esquisito. Acho que eu devia ter uns 14 anos. Todo ano tem a festa do tomate, na cidade de Goianápolis. Tinha uma prima do Arnica (trabalha com Leonardo) uma loira, dos olhos claros, um corpão, os meninos tudo em cima e eu quietinho e falei ‘Não vou dar conta’ e ela começou a me dar bola. Acho que ela tinha uns 20 poucos anos”, disse Matheus.

Logo após o ato sexual Matheus teve uma surpresa, “Lembro até que ela foi casada, o marido dela era traficante de uma comunidade. Foram 10 segundos de transa, ela falou que achava legal que não tinha muito experiência, pra não ficar chato eu perguntei ‘E você?” aí foi quando ela falou que o marido morreu de tiro, que o melhor amigo dele o matou. Fiquei com ela 1 semana e nunca mais encontrei com ela, ninguém precisava saber dessa história, eu ainda tava por cima, tava com a mulher do rolê. Nunca mais encontrei com ela e tive medo de levar uma bala”, revela.

Assista a entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=bUAmhpvcI9g&t=1566s